مصطفى صالح

أصدر بنك الكويت المركزي أمس سندات دين عام بقيمة 100 مليون دينار لأجل 3 سنوات يستحق السداد في 19 أغسطس 2020 بعائد يصل الى 2.5% وبلغت التغطية قرابة الخمس مرات بقيمة طلبات وصلت الى 487 مليون دينار

ولا يتزامن استحقاق اي من سندات الدين العام المصدرة من قبل بالتزامن مع ذلك الاصدار في اشارة لكونه اضافة للدين الحكومي الحالي وليس لتغطية اصدار سابق استحق السداد.

ومنذ بداية السنة المالية في ابريل الماضي حتى آخر الاصدارات أمس وصل اجمالي قيمة السندات التي تم اصدارها من خلال بنك الكويت المركزي الى 1.4 مليار دينار بمتوسط عائد لكل آجال الاصدارات بنسبة 2.3% وهو ما يقل بـ 150 مليون دينار عن قيمة السندات المصدرة خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وصل اجمالي قيمة السندات التي تم اصدارها خلال العام المالي الماضي 3.5 مليارات دينار ووصل معدل التغطية الى 376% بمتوسط عائد 1.7%.

وقد انخفض رصيد إصدارات الدين العام بنهاية يونيو الماضي للمرة الأولى منذ بداية 2017 لتكسر حاجز 4 مليارات دينار نزولا إلى 3.96 مليارات دينار لتعادل بذلك 11.4% من الناتج المحلي، وتصاعدت وتيرة إصدارات الدين العام منذ ابريل 2016 بالتزامن مع عزم الحكومة تمويل عجز الموازنة عبر إصدار سندات محلية وذلك بحسب النشرة الدولية لبنك الكويت المركزي لشهر يونيو والتي صدرت أول من أمس.

وخلال يونيو 2017 أصدر المركزي سندات محلية بقيمة 150 مليون دينار، فيما بلغ المستحق خلال الشهر الماضي نحو 300 مليون دينار. يذكر ان العام المالي لموازنة الكويت يبدأ في أبريل وينتهي في مارس.