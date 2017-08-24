خفضت شركة الخير الوطنية للاسهم والعقارات ومجموعتها حصتها من ملكية شركة الاستثمارات الوطنية من 65.6% الى 65.06% حيث باعت الشركة 0.5% من اجمالي أسهم الشركة وذلك بحسب بيانات التغير في حصص كبار الملاك ببورصة الكويت وتأتي شركة الخير الوطنية منفردة في قائمة كبار الملاك لشركة الاستثمارات الوطنية دون ملاك اخرين تفوق نسبتهم 5%.

كانت الاستثمارات الوطنية اعلنت نتائجها نصف السنوية والتي حققت فيها نموا كبيرا بصافي الأرباح بنسبة 193% وصلت لـ 5.2 ملايين دينار خلال النصف الاول مقارنة بـ 1.76 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.