محمود عيسى

قدمت شركة اس ان سي لافالين الكندية العرض الأدنى بقيمة 177 مليون دولار لمناقصة عقد بناء مرافق حقن المياه في حقل مرات المناقيش غربي الكويت فيما قدمت شركة ان بي سي سي الإماراتية العرض الأدنى التالي بقيمة 211 مليون دولار، بشأن المناقصة التي طرحتها شركة نفط الكويت حسب ما نقلته عن مصادر صناعية مطلعة.

وذكرت مجلة ميد ان 3 شركات اخرى قدمت عروضا للمناقصة هي شركة سايبيم الإيطالية بقيمة 247 مليون دولار، ثم شركة سي بي سي الصينية بعرض قيمته 271 مليون دولار، وأخيرا قدمت شركة «اي بي بي» السويسرية عرضا بقيمة 322 مليون دولار.

ومن المقرر ان تبلغ طاقة المنشأة المزمع بناؤها 40 ألف برميل من المياه سيتم حقنها يوميا وبقوة ضخ تصل في حدها الأقصى إلى 6100 باوند للبوصة المربعة، وسيتم ضخ المياه في حقل مرات المناقيش من خلال استخدام 16 بئرا للضخ.

وختمت المجلة بالقول إن هذا المشروع يأتي في وقت تسعى فيه الكويت الى تعزيز إنتاجها من النفط الخام لنحو 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020.