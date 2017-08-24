محمود عيسى

توقعت مصادر في وزارة الأشغال العامة أن تعمد الوزارة إلى ترسية مناقصة بناء طرق وتقاطعات في مدينة جنوب المطلاع في وقت وشيك على تحالف يضم شركتي ماكيول التركية وكونتيك يونايتد للتجارة العامة والمقاولات الكويتية، علما أن هذا التحالف قدم ثاني أدنى سعر بواقع 361 مليون دولار.

ونقلت مجلة ميد عن مصادر مطلعة قولها إن التحالف التركي الكويتي يجري الاستعدادات اللازمة، ويعكف على إعداد الوثائق اللازمة لتقديمها للوزارة بما في ذلك كفالة الإنجاز.

تجدر الإشارة إلى أن العرض الذي قدمه التحالف أعلى من العرض الذي قدمه التحالف القائم بين شركة ميتالورجيكال كوربوريشن الصينية وشركة علي الخرافي وأولاده والبالغة قيمته 314 مليون دولار.

وعزت المصادر نية الوزارة عدم إرساء المناقصة - التي طرحت العام الماضي - على هذا التحالف الصيني - الكويتي الأخير إلى كونه غير قادر على استصدار كفالة الإنجاز، وفقا لما صرح به مصدر في وزارة الأشغال العامة.

ونسبت مجلة ميد في ختام مقالها إلى مقاول غير معني بهذه المناقصة قوله إنه بات من الصعوبة بمكان الحصول على ضمانات وكفالات إنجاز من البنوك الكويتية اعتبارا من مطلع عام 2017، الأمر الذي تمخض عن تأخير بصورة غير عادية في ترسيات عقود المشاريع خلال هذا العام مقارنة مع العام الماضي.