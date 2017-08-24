ارتفع الدينار الكويتي امام سلة العملات الرئيسية باستثناء الدولار الذي سجل ارتفاعات طفيفة قبل نهاية الاسبوع.

سجل الجنيه الاسترليني تراجعا بلغت نسبته 0.47% إلى386.93 فلسا ً ، كما تراجع اليورو بنحو 0.34% إلى 355 فلساً. وتأتي خسائر اليورو في ظل توقعات متشائمة للاقتصاد البريطاني وعملية الانفصال البريطاني ما شجع المستثمرين على دفع الاسترليني للهبوط.

وخالف الدولار الاتجاه ليسجل نموا طفيفا امام الدينار بلغت نسبته 0.07% ليبلغ مستوى 301.9 فلس. يذكر ان الدولار سجل تراجعات بلغت نسبتها 1.35% امام الدينار الكويتي منذ بداية عام 2017.

وتأتي تراجعات الدولار مع استمرار حالة الضبابية التي تكتنف الأجندة الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويترقب المستثمرون تصريحات رئيسة الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) جانيت يلين غدا الجمعة في المؤتمر الذي يعقد في جاسكون هول بالولايات المتحدة ولكن لا يتوقع أن تصدر عن أي منهما رسائل جديدة تتعلق بالسياسة النقدية.

وتراجع الين الياباني امام الدينار الكويتي بنحو 0.14% ليبلغ مستويات 2.75 فلس.

ويشهد الين الياباني بعض أكبر التحركات مقابل العملات الرئيسة بسبب الإقبال عليه كعملة ملاذ آمن مع تصاعد التوترات بين أميركا وكوريا الشمالية.