بلغت قيمة تجارة السلع غير النفطية لإمارة أبوظبي مع 4 دول خليجية 11.33 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، وفقا لـ «أرقام».

وتصدرت السعودية المركز الأول بين دول الخليج العربي، حيث بلغت قيمة التجارة بين الطرفين 7 مليارات درهم ما يشكل نحو 62% من إجمالي تجارة الإمارة مع الدول الأربع.

وجاءت الكويت بالمرتبة الثانية في تجارة السلع غير النفطية مع إمارة أبوظبي بقيمة بلغت 1.73 مليار درهم، كما حلت البحرين في المرتبة الثالثة بنحو 1.6 مليار درهم، وتلتها سلطنة عمان بـ 1.1 مليار درهم.

ووصلت قيمة تجارة أبوظبي غير النفطية مع دول العالم إلى 73 مليار درهم، وشكلت الدول الخليجية الأربع ما نسبته 15.5% من إجمالي تجارة ابوظبي مع جميع دول العالم.

ويشار إلى أن إجمالي تجارة إمارة أبوظبي من السلع غير النفطية مع دول العالم، والبالغة 73 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2017 تشكل تقريبا 43% من إجمالي تجارتها المسجلة طيلة العام 2016 والتي وصلت إلى 170 مليار درهم.