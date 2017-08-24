أصدر اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات بيانا بشأن عدم خصم الاشتراكات التي تحملها صاحب العمل عند نهاية الخدمة واستردادها للعاملين المنقولين داخل القطاع النفطي السابقين والحاليين.

وقال البيان: بناء على مطالبات الاتحاد في كتابه المؤرخ في 2 اغسطس الجاري بشأن «خصم الاشتراكات» نعلمكم بموافقة مؤسسة البترول الكويتية بكتابها المؤرخ في 20 اغسطس الجاري.

اولا: لن يتم خصم الاشتراكات التي تحملها صاحب العمل للموظفين المنقولين اعتبارا من 9/7/2017 وفق القانون رقم 85 لسنة 2017، وعليه فإنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة لهم كاملة عند انتهاء خدمتهم من القطاع النفطي.

ثانيا: ان العاملين الذين سبق لهم الانتقال ما بين المؤسسة او الشركات النفطية التابعة قبل تاريخ 9/7/2017 نشر القانون رقم 85 لسنة 2017 في الجريدة الرسمية، بغض النظر عن تاريخ الانتقال سوف يستحقون مكافأة نهاية الخدمة دون خصم الاشتراكات التي تحملها صاحب العمل عن العاملين عند انتهاء خدمتهم مستقبلا.

وختم بيان الاتحاد مؤكدا انه لن يتوانى في الدفاع عن حقوق العاملين في القطاع النفطي السابقين والحاليين.