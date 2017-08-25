المؤشرات الوزنية تواصل المكاسب بدعم الأسهم القيادية

السيولة تراجعت إلى 77 مليون دينار انخفاضاً من 93 مليوناً شريف حمدي

في ظل استهداف الأسهم القيادية في قطاعات متنوعة، واصلت المؤشرات الوزنية بالبورصة نشاطها في الاتجاه الصاعد، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي، في حين تراجع بقدر طفيف المؤشر السعري بنهاية تعاملات الأسبوع.

ومع استمرار الإقبال على الأسهم القيادية ذات المستويات السعرية المرتفعة، واصلت البورصة تحقيق المكاسب الرأسمالية على مدار آخر 3 أسابيع منذ الإعلان عن توقعات بترقية بورصة الكويت لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، حيث حققت البورصة مكاسب تقدر بـ 1.1 مليار دينار لتبلغ القيمة الرأسمالية للبورصة 29.272 مليار دينار بمكاسب سنوية 12%.

ومن المتوقع ان يستمر نشاط البورصة الإيجابي خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل اقترابها من الانضمام لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة قبل نهاية سبتمبر المقبل بعد اجتياز معظم الاختبارات، حيث من المتوقع ان يترتب على ذلك الانضمام تدفق استثمارات أجنبية بقيمة 455 مليون دولار بوزن نسبي مبدئي يصل الى 0.54% من إجمالي الوزن النسبي للمؤشر.

وعزز نشاط السوق ايضا، استمرار تحرك العديد من مديري المحافظ والصناديق فضلا عن الأفراد على أسهم قيادية في مقدمتها سهم زين، والذي شهد طفرة في الإقبال عليه منذ الكشف عن توقيع اتفاقية بيع 425.7 مليون سهم خزينة تمثل 9.8% بقيمة إجمالية 255 مليون دينار، وهو ما تفاعلت معه البورصة بشكل ملحوظ، وحتى أمس الذي شهد إتمام الصفقة رسميا.

وتشهد تحركات مديري المحافظ والصناديق والمستثمرين بشكل عام استهداف العديد من الأسهم القيادية في ظل نمو الأرباح الذي حققته شركات هذه الأسهم بالنصف الأول من العام الحالي، والذي انتهت مهلة الكشف عنها الأسبوع الماضي بنمو 16% للشركات الكويتية المدرجة.

وسجلت سيولة البورصة تراجعا ملحوظا على مستوى التعاملات الأسبوعية بنسبة 17%، حيث بلغ إجمالي السيولة الأسبوعية التي تم ضخها بالسوق نحو 77 مليون دينار بمتوسط يومي 15.4 مليون دينار، وذلك انخفاضا من 93 مليون دينار بمتوسط يومي 18.5 مليون دينار في الأسبوع الماضي.

وارتفعت القيمة الرأسمالية للبورصة بنسبة 1.1% محققة نحو 326 مليون دينار مكاسب، وذلك ببلوغها 29.272 مليار دينار ارتفاعا من 28.946 مليار دينار.

وأنهت المؤشرات تعاملاتها الأسبوعية على النحو التالي:

٭ تراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.01%، محققا نقطة واحدة خسائر ليصل المؤشر إلى 6885 نقطة، وتبلغ مكاسب المؤشر منذ بداية العام 19.8%.

٭ حقق المؤشر الوزني ارتفاع بنسبة 0.9% بتحقيق 4 نقاط مكاسب ليصل إلى 429 نقطة، وتصل مكاسب المؤشر السنوية 13%.

٭ ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 1.2%، محققا 12 نقطة مكاسب ليصل إلى 980 نقطة، وبذلك ارتفعت مكاسب المؤشر الأكبر بالسوق الكويتية إلى 10.8% منذ بداية العام الحالي.