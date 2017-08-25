الخرافي: بيع أسهم الخزينة يوفر سيولة كبيرة لعملياتنا التشغيلية ويعزز حقوق المساهمين

سنستخدم السيولة لسداد التزامات المجموعة.. وتخفيض الديون

المعمري: الصفقة تنوع عائداتنا وتعزز وجودنا الإقليمي وتحدّ من مخاطر السوق الواحدة

الخالد: البورصة وفّرت بيئة استثمارية صحية تخدم تدفق المستثمرين إلى السوق الكويتية أحمد موسى

أتمت شركة الاتصالات المتنقلة (زين) والشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) مزاد بيع 425.71 مليون سهما من أسهم شركة زين لصالح «عمانتل»، تمثل نسبة 9.838% من رأس المال بسعر قدره 600 فلس للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية قدرها 255.426 مليون دينار (ما يعادل 846.1 مليون دولار).

تعزيز للميزانيةوقال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي: إن العوائد من عملية بيع أسهم الخزينة ستحقق فوائد كثيرة للمجموعة على أكثر من جانب، فهي ستعزز من ميزانية الشركة، وستسهم في توفير سيولة كبيرة لعملياتها التشغيلية والتجارية، بالإضافة إلى أنها سترفع من حقوق المساهمين.

وأفاد الخرافي بأن الشركة ستستخدم السيولة النقدية في سداد بعض التزامات المجموعة، حيث سيؤدي التأثير الإيجابي لهذه السيولة إلى خفض صافي الدين بالنسبة إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بشكل كبير، وسيرفع أي ضغوط مالية على ميزانية المجموعة.

ورحب الخرافي باستثمار عمانتل، والذي باتت بموجبه تمتلك الشركة العمانية 9.838% من الأسهم المصدرة لمجموعة زين، مشيرا إلى أن استثمار شركة عمانتل في «زين»، سيوفر فرصة لتنويع قاعدة المساهمين، وزيادة المستثمرين من المؤسسات، مضيفا ان شركته تتطلع إلى تكثيف جهودها مستقبلا، ومواءمة الخطط التشغيلية بما يضمن تحقيق تدفقات نقدية من قنوات عمل جديدة.

وبين الخرافي ان هذه الصفقة ستساعد مجموعة زين في اكتساب أعمالها المزيد من المرونة، مشيرا الي ان شركته تسعى إلى أن تتصدر سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إقليميا من خلال تقديم مبادرات أكثر اتصالا بالواقع في الوقت الراهن، وإبقاء منتجاتها الأساسية ذات صلة بقاعدة عملائها.

وأضاف الخرافي ان شركة «زين» تثمن جهود إدارة بورصة الكويت، وكل الأطراف التي شاركت في إتمام هذه الصفقة، والتي تعكس مدى الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد الكويتي.

وأوضح ان صفقة بيع أسهم الخزينة لصالح «عمانتل» تأتي في الوقت الذي تواصل فيه مجموعة زين الاستثمار بكثافة في مجال الخدمات الرقمية، مشيرا إلى ان هذه الصفقة ستقدم قوة دفع لاستراتيجية أعمال الشركة التي تستهدف منها بناء منصة رقمية إقليمية محددة للتوجهات الرقمية في أسواق الشرق الأوسط.

وشهد مقر بورصة الكويت مراسم توقيع اتفاقية البيع بعد الانتهاء من المزاد بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة زين بدر ناصر الخرافي، والرئيس التنفيذي لـ «عمانتل» طلال بن سعيد المعمري، والرئيس التنفيذي في شركة بورصة الكويت خالد عبدالرزاق الخالد.

تعزيز التواجد الإقليمي

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي لشركة عمانتل طلال بن سعيد المعمري، إنه في الوقت الذي تشهد فيه أسواق الاتصالات العالمية تغيرات متسارعة، فإن أسواق منطقة الخليج والشرق الأوسط ليست ببعيدة عن هذا التوجه العالمي، فالآن فرص النمو في هذا القطاع تكمن في قطاع البيانات، ولهذا فإن الاستثمار في الخدمات الرقمية المبتكرة أمر بالغ الأهمية لبناء شركة أقوى في المستقبل.

وأوضح المعمري قائلا: انه في ظل هذه البيئة التنافسية، فإن استحواذنا على حصة أقلية في مجموعة زين هو خطوة استراتيجية لعمانتل، ونحن مستمرون في تحقيق استراتيجيتنا «عمانتل 3.0»، وخلق قيمة للمساهمين، وتنويع عائداتنا، وتعزيز وجودنا الإقليمي، والعمل على الحد من مخاطر تركيز أعمالنا في سوق واحدة.

وأكد المعمري ان «عمانتل لديها خبرات واسعة في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة وشبكات النطاق العريض وأعمال الجملة»، مشيرا إلى انه وبالاستفادة من نقاط القوة التي تمتلكها عمانتل، فإننا نعتقد أنه بإمكاننا معا تعزيز أوجه التعاون والعمل على توفير خدمات مبتكرة لتقديم منتجات مبتكرة لقاعدة مشتركينا في سلطنة عمان وأسواق المنطقة.

شهادة على النقلة النوعية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة بورصة الكويت خالد عبدالرزاق الخالد إن الصفقة تعد بمنزلة شهادة على النقلة النوعية التي أحدثتها بورصة الكويت في سوق التداول الكويتي خلال فترة وجيزة منذ توليها مهام إدارة سوق الأوراق المالية، حيث قدمت نموذجا متطورا يخدم آليات التداول والرقابة والشفافية، فضلا عن إيجاد بيئة استثمارية صحية تخدم المستثمرين في السوق الكويتية.

وأضاف الخالد ان الاقتصاد الكويتي يعد من الاقتصادات البارزة في أسواق المنطقة، وإبرام هذه الصفقة يؤكد قوة الشركات الكويتية على المستوى الإقليمي والدولي، فمجموعة زين للاتصالات تعد من الشركات الكويتية الرائدة ليس فقط على مستوى الخليج بل على مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف الخالد ان إبراز مكانة السوق الكويتية كبيئة تملك مقومات جاذبة للاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال يفرض علينا مسؤوليات وتحديات أكبر لمواصلة تطوير أعمال بورصة الكويت، وهذا بدوره يحتاج إلى توفير بيئة قانونية استثمارية تضمن مصالح وحقوق الجميع، ونحن في بورصة الكويت نسعى جاهدين للعمل على النهوض بمكانة السوق الكويتي من خلال توفير بيئة مناسبة وعمليات وإجراءات سلسة.

ويذكر ان كل من ستاندرد اند بورز وموديز أبقت على تصنيفات عمانتل عند مستوى BB+/ Negative/ B and “Baa2 negative على التوالي بعد الإعلان على الصفقة.

وقام كل من سيتي بنك بدور المستشار المالي الحصري لهذه الصفقة، كما قام مكتب ميسان بالاستشارات القانونية لمجموعة زين، فيما عمل كريدي سويس كمستشار مالي حصري وشركة فريشفيلدز بروكهاوس ديرينجر المحدودة كمستشار قانوني لشركة عمانتل.

وكانت مجموعة زين أعلنت في 10 الجاري أنها أبرمت اتفاقية لبيع أسهم الخزينة، أي ما يمثل 9.84% من حصة زين المدفوعة بالكامل من رأس المال، إلى الشركة العمانية للاتصالات «عمانتل».

سيولة «زين» ستقفز 124%

قال بدر الخرافي إن صفقة بيع اسهم الخزينة إلى «عمانتل» سترفع حجم السيولة لدى الشركة من 512 مليون دولار إلى 1.150 مليار دولار أي بزيادة تبلغ نسبتها 124%، مشيرا إلى أن الدين إلى حقوق المساهمين ستصل إلى 1.5 من مستواها الحالي البالغ 2.1 وهي مستويات مريحة.

وأضاف الخرافي ان الصفقة إيجابية لحقوق مساهمي الشركة، وليس بها ربح أو خسارة وإنما عملية دخول سيولة للشركة، حيث ان أسهم الخزينة كانت مستثناة من التوزيعات وكانت هناك مخصصات سابقة على هذه الأسهم، لذلك دخول السيولة سيساهم في تطوير شبكات الشركة ويخفض من ديونها وذلك شيء إيجابي للمساهمين.

رفع حصة «عمانتل» متروك للمستقبل

قال الرئيس التنفيذي لشركة عمانتل طلال بن سعيد المعمري إن النية لزيادة حصة عمانتل في «زين» متروكة للمستقبل وان التركيز الآن على هضم الصفقة الحالية التي تشكل ارتكاز لتنوع عمليات الشركة إقليميا.

وأضاف ان الشركة تسعي الى تبادل خبراتها الواسعة في تقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتنقلة وشبكات النطاق العريض مع شركة زين في المستقبل.

استخدام شبكة «عمانتل» في حال الفوز بالرخصة الثالثة

وأوضح الخرافي ان زين تعول على الاستفادة من تواجد عمانتل في السوق العماني في حال الفوز بالرخصة الثالثة التي تنافس عليها حاليا خاصة مع إمكانية استخدام شبكة عمانتل، مشيرا إلى ان شركته خاطبت هيئة الاتصالات العمانية للاستفسار حول إذا ما كان هناك تضارب من عملية استحواذ عمانتل على حصة أقلية بها في حال الفوز بالرخصة الثالثة، مؤكدا ان السوق العماني واعد ويمنح التقسيم الجغرافي له المنافس الثالث الحصول على حصة سوقية.

وأكد الخرافي ان تمويل الرخصة الثالثة في سلطنة عمان في حال الفوز بها ليس به أي مشكلة خاصة ان وضع الشركة المالي حاليا أصبح افضل، مضيفا ان شركة زين وشركة عمانتل ستبحثان في المستقبل تعزيز التعاون.