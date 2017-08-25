حصدت 5 جوائز ذهبية.. و14 فضية.. و9 برونزية

النجاح الكبير لحملة الشركة لإطلاق «خط دبي» يثمر نيل الجائزة الذهبية في فئتين

حصدت شركة «أصداء بيرسون - مارستيلر»، الرائدة في مجال استشارات العلاقات العامة على مستوى المنطقة، 28 جائزة خلال حفل توزيع «جوائز الأعمال الدولية 2017»، لتفوز بذلك بجائزة «جراند ستيفي» للعام الثاني على التوالي، نتيجة تحقيقها رقما قياسيا من حيث عدد الجوائز والتي شملت 5 جوائز ذهبية، و14 فضية و9 برونزية في فئات العلاقات العامة والتسويق.

وبهذا الفوز تكون «أصداء بيرسون - مارستيلر» قد سجلت رقما قياسيا جديدا على مستوى منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد الجوائز، إذ تمنح جائزة «جراند ستيفي» استنادا إلى إجمالي عدد الجوائز التي تحصدها الشركة، لتصبح بذلك من بين الشركات العشر الأولى الأكثر فوزا بهذه الجوائز على مستوى العالم.

وفازت الحملة التي نظمتها الشركة لصالح المجلس التنفيذي لإمارة دبي لإطلاق «خط دبي» بالجائزة الذهبية في فئتي «الحملات متعددة الثقافات» و«إدارة السمعة/ العلامة التجارية»، بينما فاز حفل إطلاق «دبي باركس آند ريزورتس» بالجائزة الذهبية ضمن فئة «المناسبات والاحتفالات»، بالإضافة إلى جائزتين فضيتين ضمن فئتي «العلاقـــات الإعــلامية» و«السفر والسياحة».

كما فازت حملتا «المنتدى العالمي للتعليم والمهارات» و«جائزة أفضل معلم في العالم 2017» لصالح مؤسسة فاركي بالجائزة الذهبية ضمن فئة «العلاقات الإعلامية» وجائزتين فضيتين ضمن فئتي «المناسبات والاحتفالات» و«القضايا العالمية».

وحصلت حملة «محاربات بروح وردية» لصالح شركة «فورد الشرق الأوسط» على الجائزة الذهبية ضمن فئة «الخدمة العامة» وأخرى فضية ضمن فئة «الرعاية الصحية».

وتعتبر «جوائز الأعمال الدولية» من أبرز برامج جوائز الأعمال على مستوى العالم، وتلقت هذا العام 3800 مشاركة ما يزيد على 60 دولة ومنطقة. وسيقام حفل توزيع الجوائز في مدينة برشلونة الإسبانية في 21 أكتوبر 2017.

وبهذه المناسبة، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أصداء بيرسون - مارستيلر» سونيل جون: «يسرنا أن يحظى عملنا بالتقدير والتكريم على الساحة العالمية مع تحقيقنا أفضل إنجاز لنا على الإطلاق في «جوائز الأعمال الدولية».

ويعتبر فوزنا بثمان وعشرين جائزة في العديد من الفئات تجسيدا لخبراتنا المتميزة وانعكاسا للجهود الحثيثة التي نبذلها لخدمة عملائنا في جميع القطاعات».

وحصـــدت «أصــــداء بيرســـون- مـارستيــلر» الجائزة الفضية في فئة «أفضل شركة علاقات عامة في الشرق الأوسط وأفريقيا»، في حين فازت مبادرتها الرائدة «استطلاع أصداء بيرسون- مارستيلر السنوي التاسع لرأي الشباب العربي 2017» بـ 3 جوائز فضية عن فئات «بحوث الاتصال» و«القضايا العالمية» و«الخدمة العامة».

كما أحرزت حملة «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» من تنظيم شركة ستراتا المملوكة بالكامل لمبادلة، جائزتين فضيتين في فئتي «المناسبات والاحتفالات» و«العلاقات الإعلامية»، بالإضافة إلى الجائزة البرونزية في فئة «القضايا العالمية».

ونالت حملة «معا بلا حدود» #togetherlimitless لصالح «بنك الإمارات دبي الوطني» الجائزة الفضية في فئة «الخدمة العامة»، بينما فازت حملة «أسبوع دبي للتصميم» لصالح «آرت دبي» بالجائزتين الفضيتين في فئة «العلاقات الإعلامية» والبرونزية في فئة «الفنون والترفيه».

وفازت الحملة التي أطلقتها الشركة لكشف النقاب عن سيارة «فورد إيدج» بالجائزة البرونزية في فئة «مواقع التواصل الاجتماعي»، كما حصلت حملة إعلان «جنرال إلكتريك» عن إبرام صفقات بمليارات الدولارات خلال زيارة الرئيس الأميركي إلى المملكة العربية السعودية بـ 3 جوائز برونزية ضمن فئات «التسويق: التجارة بين الشركات» و«إدارة السمعة/ العلامة التجارية» و«التكنولوجيا».

كما فازت الحملة التي نفذتها الشركة للحملة منتدى تفاعل «أفايا» بجائزتين برونزيتين عن فئة «مواقع التواصل الاجتماعي»، والتكنولوجيا.

وفي فئة جوائز التسويق، فازت الحملة التسويقية لشركة «دسر» (الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية سابقا) بالجائزة البرونزية في فئة «إعادة إطلاق/ تجديد العلامة التجارية».