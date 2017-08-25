قالت مؤسسة الإحصاء التركية أمس ان الكويتيين جاؤوا في المرتبة الثالثة بعد العراقيين والسعوديين من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا في يوليو الماضي.

وأوضحت المؤسسة في بيانات رسمية ان المواطنين الكويتيين اشتروا 142 عقارا في يوليو الماضي ليحتلوا المرتبة الثالثة بعد العراقيين الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 293 عقارا في حين جاء السعوديون ثانيا بشراء 248 عقارا ثم الروس 118 عقارا والبريطانيون 76 عقارا.

وقالت ان مبيعات العقارات للأجانب في تركيا سجلت ارتفاعا في يوليو الماضي بنسبة 3ر65% مقارنة بالشهر نفسه في 2016، مبينة أن العدد الاجمالي للمبيعات بلغ 1726 عقارا.

واضافت ان مدينة اسطنبول كانت اكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في يوليو الماضي اذ بلغ عدد العقارات المبيعة 528 عقارا تلتها (أنطاليا) بعدد 386 ثم طرابزون بعدد 121 ثم بورصة بعدد 102 وآيدين بعدد 100 ويالاوا بعدد 80 عقارا.

وفيما يتعلق بمبيعات العقارات في تركيا بشكل عام اشارت البيانات الى انها ارتفعت أيضا خلال يوليو الماضي بنسبة 4ر42% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي اذ تم بيع 115869 عقارا في جميع انحاء تركيا.

ولفتت البيانات الى ان اسطنبول جاءت في المرتبة الاولى بين المدن التركية الأكثر بيعا للعقارات في يوليو الماضي اذ بلغت مبيعاتها 18083 عقارا تلتها أنقرة بعدد 11669 عقارا ثم (ازمير) بعدد 6509 عقارات فيما حلت مدينة (أرداهان) في أسفل القائمة بمبيعاتها البالغة 8 عقارات.

41 % نمو عدد المسافرين من الكويت إلى تركيا بالنصف الأول

سافر نحو 1.2 مليون مسافر من منطقة الشرق الأوسط إلى تركيا بين شهري يناير ويونيو من عام 2017، وفقا للبيانات الصادرة عن المكتب العام للثقافة والمعلومات في القنصلية التركية في دبي.

وخلال الفترة ذاتها ارتفع معدل السفر إلى تركيا بنسبة 10%، ومعدل نمو سنوي يقدر بـ20.5% نهاية العام.

واستمرت حركة السياح إلى تركيا من مقيمين ومواطنين في دول الخليج في الارتفاع، إذ ارتفعت بنسبة 26.29% مقارنة بعام 2016، أو ما يقدر بـ 360 ألف مسافر.

وارتفع عدد المسافرين من المواطنين والمقيمين في الإمارات إلى تركيا 9.86%، في حين ارتفع عدد المسافرين من الكويت 41.04% وبنسبة 31.86% من البحرين.

هذا، وقد حققت الإمارات أرقاما عالية ضمن هذا النطاق، فقد شهدت الأشهر الستة الأولى من العام المنصرم انخفاضا بنسبة 20.99% في حركة المسافرين من الإمارات إلى تركيا، وتحسن الوضع لهذا العام 10%، أو أكثر من 18 ألف مسافر.

وعلى الرغم من ذلك، تصدرت أرقام السعودية، بما يبلغ 205 آلاف مسافر، تليها الكويت والبحرين بـ 94 ألفا، و23 ألفا على التوالي.

كما أظهر السياح من الإمارات اهتماما مستمرا بما يبلغ 18 ألف مسافر إلى تركيا بين شهري يناير ويونيو.

وجاءت أكبر زيادة في دول الخليج والتي تمت ملاحظتها في الكويت كما هو الحال دائما، حيث بلغت نسبة المسافرين من الكويت، وهي أكثر دولة خليجية يسافر منها السياح بعد السعودية كل عام، 41.04%، أي أكثر من 94 ألف مسافر خلال الفترة ذاتها.

كما لم تتجه الرحلات القادمة من الكويت إلى الوجهات التقليدية مثل اسطنبول وانطاليا، ولكن إلى وجهات بديلة مثل بورصة وأزمير.