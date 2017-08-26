دارين العلي

تعاملت شركة نفط الكويت مع تلوث نفطي بسيط ظهر أمس الأول بالقرب من جزيرة قاروه. وقال وزير النفط وزير الكهرباء والماء م.عصام المرزوق في تصريح صحافي انه تم احتواء التلوث بواسطة قارب شركة نفط الكويت، مضيفا انه تم اجراء مسح جوي للمنطقة الممتدة من جزيرة قاروه الى رأس الصبية مرورا بجزر ام المرادم وكبر وفيلكا وعوهة، مؤكدا أنه لم يتم رصد اي تلوث اضافي.



وكانت الهيئة العامة للبيئة وبناء على البلاغ الوارد لها من مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية التابع للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية عن اشتباه بوجود بقعة زيت رصدت عن طريق الاقمار الصناعية بالقرب من جزيرة قاروه قد قامت بالتنسيق مع شركات القطاع النفطي والجهات المعنية لاتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للمعاينة واحتواء هذه البقعة وتفعيل الخطة الوطنية للمكافحة حال رصد التلوث.