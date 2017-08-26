

أعلن البنك الأهلي المتحد عن دعمه لمبادرة بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد المصارف الكويتية وشركة الخدمات المصرفية الآلية (كي نت) لتوفير عدد من أجهزة السحب الآلي الجديدة لصرف العيادي من أوراق النقد الجديدة من فئة الدينار والخمسة دنانير بمناسبة اقتراب عيد الأضحى المبارك، وذلك في مجمعات الأفنيوز وجيت مول، وسليل الجهراء، خلال الفترة من 24/8/2017 حتى 2/9/2017 مما يسهل للعملاء الحصول على العيادي دون الحاجة لزيارة أفرع البنك، حيث يمكن لرواد هذه المجمعات أو القاطنين بالقرب منها القيام بسحب العيادي بمنتهى السهولة.

وبالإضافة لهذه المبادرة التي تزيد من فرصة استمتاع العملاء بوقتهم في هذه المناسبة السعيدة، يتيح البنك الأهلي المتحد لعملائه أيضا فرصة الحصول على أوراق النقد الجديدة من مختلف الفئات من خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع مناطق الكويت.

وقد ثمن البنك الأهلي المتحد جهود البنك المركزي للقيام بهذه المبادرة التي توفر كافة سبل الراحة للجمهور وفي نفس الوقت تعمل على تقليل الازدحام في فروع البنوك بالراغبين في الحصول على العيادي، كما تساعد على الاستجابة لزيادة الطلب المتوقع على أوراق النقد الجديدة لتوزيعها بمناسبة العيد.