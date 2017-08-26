

استقرت أسعار الذهب دون تغير يذكر أمس الجمعة، مع ترقب المستثمرين كلمتي رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين ورئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي خلال اجتماع مسؤولي البنوك المركزية في جاكسون هول بالولايات المتحدة.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية، بعدما نزل نحو 0.3% في الجلسة السابقة.

واستقر الذهب في العقود الأميركية الآجلة أيضا.

ورغم أنه ليس من المتوقع أن تبعث يلين أو دراجي رسائل جديدة بخصوص السياسة النقدية، يترقب المستثمرون كلمتيهما بحثا عن أي دلائل على آفاق السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع أسعار الفائدة الذي يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي المعدن الذي لا يدر عائدا بينما يعزز الدولار والعكس في حالة انخفاض أسعار الفائدة. وقال متعاملون في السوق إن تصاعد المخاوف الجيوسياسية يحول أيضا دون تراجع أسعار الذهب كثيرا.

وعادة ما يستخدم المعدن الأصفر كأداة استثمار بديلة في أوقات الاضطرابات السياسية والمالية.