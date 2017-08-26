أطلق بنك الكويت المركزي مبادرة لتوفير خدمة صرف العيادي من خلال أجهزة سحب آلي مخصصة تتم اضافتها الى المراكز التجارية خلال اجازة عيد الأضحى وهو ما استجابت له البنوك وبادروا بإضافة أجهزة سحب آلي اضافية. وقد حدد المركزي اماكن الاجهزة الاضافية لصرف العيادي 3 مواقع وهي: مجمع الأفنيوز ومجمع جيت مول ومجمع سليل الجهراء، ووصل عدد اجهزة السحب الآلي التي تم وضعهــا بمجمـع الأفنيـوز 12 جهازا للسحب الألي موزعة على 3 مناطق مختلفة داخل المجمع منها 6 أجهزة للسحب الآلي في جراند أفنيو مقابل تشيز كيك فاكتوري.

وتم بدء عمل الاجهزة الاضافية من الخميس الماضي 24 أغسطس على ان يستمر العمل بتلك الأجهزة حتى ثاني أيام العيد الجمعة المقبلة 2 سبتمبر.

تتوافر بأجهزة السحب الألي الخاصة بصرف العيادي عملات فئة 1 دينار وفئة 5 دنانير.

وتأتي مبادرة «المركزي» بالتعاون مع البنوك الكويتية وفي مقدمتها بنك الكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي وبنك برقان وبنك الخليج والبنك الاهلي المتحد والبنك الاهلي الكويتي وبنك بوبيان والبنك التجاري وبنك وربة وبنك الكويت الدولي، بالإضافة الى التعاون مع شركة كي نت.