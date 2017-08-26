مشاهدة فيلم في الهواء الطلق وداخل قصر عثماني قديم

تجول قرب أهم المناطق الأثرية والسياحية في إسطنبول

تتميز مدينة إسطنبول بتاريخها العريق وطبيعتها الخلابة ومعالمها البارزة، فضلا عن فن العمارة المميز لمبانيها، ما يجعلها وجهة جذابة للراغبين في قضاء عطلة من وحي الخيال خلال عيد الأضحى.



ولا تكتمل هذه التجربة إلا مع فندقي فورسيزونز إسطنبول على مضيق البوسفور وفورسيزونز إسطنبول في السلطان أحمد، اللذين يقعان في أكثر مناطق المدينة حيوية ويعتبران الخيار الاول للسائح من الخليج والكويت.



فالمناطق التي يقع فيها الفندق تكثر فيها المعالم الثقافية العريقة، والأنشطة المتنوعة، التي تجذب اهتمام الزوار، ولا يمكننا ان ننسى ذكر المطبخ التركي الذي يشتهر بأطباقه الشهية، وأكثر من ذلك بكثير.

فيلم بالهواء الطلق

هل ترغبون بمشاهدة فيلم تحت سماء إسطنبول الصافية وأنتم تجلسون عند حوض السباحة في قصر عثماني قديم؟ فندق فورسيزونز إسطنبول على مضيق البوسفور يوفر لكم هذه التجربة الرائعة لبداية مغامرة لا تنسى في إسطنبول.



ويمكنكم بعد ذلك الاستمتاع بتجربة طهي تلهم حواسكم في مطعم محلي داخل الفندق يقدم ألذ نكهات الكباب التركي الذي يتم تحضيره بطرق ونكهات مختلفة.



وفيما تفتح لكم الموسيقى التركية التقليدية نافذة واسعة على المشهد الفني الغني لهذه المدينة التاريخية، تحتفي التفاصيل المعمارية المتقنة بعراقة الماضي مع الحداثة المعاصرة.



تبدأ سهرة الأفلام تحت النجوم في فندق فورسيزونز إسطنبول على مضيق البوسفور كل ثلاثاء عند الساعة 9:30 مساء، وذلك كل أسبوعين خلال شهر أغسطس.

سلطان احمد

ويشكل فورسيزونز إسطنبول في السلطان أحمد وجهة أخرى للضيوف في قلب إحدى أهم المناطق الأثرية والسياحية في المدينة.



ويقدم للضيوف تجربة فريدة من نوعها، إذ يعد نقطة الانطلاق المثالية للراغبين في التعرف على الماضي العريق للمدينة.



يبعد الفندق 5 دقائق فقط عن متحف «آيا صوفيا» الديني الذي بني في القرن السادس، وقصر توبكابي الذي يعود إلى القرن الخامس عشر، والمسجد الأزرق الذي بني في القرن السابع عشر، ما يجعل منه نافذة تطل على تاريخ إسطنبول الثقافي الغني.

الأماكن السياحية

وتشمل المعالم السياحية الأخرى التي لابد من زيارتها في مدينة إسطنبول رحلة تسوق إلى البازار الكبير، السوق الأشهر في المدينة، حيث تعرض الكتب والمطبوعات القديمة من المكتبات الخاصة للعائلات المحلية.



وعلى بعد 90 دقيقة بواسطة العبارة من منطقة السلطان أحمد، توجد جزر الأميرات، التي تحتضن كنسية «آية يورجي» الواقعة أعلى هضاب الجزيرة، والتي تمتلك إطلالة خلابة على البحر.



ويمكن للزوار ركوب القوارب قديمة الطراز والانطلاق في رحلة بحرية مشوقة من منطقة إمينونو في إسطنبول، على طول مضيق البوسفور إلى قرية أنادولو كافاجي بالقرب من البحر الأسود، والاستمتاع بالمناظر الرائعة على جانبي المضيق.

يمكن للضيوف الاستفادة من خصم بقيمة 15% في فندق فورسيزونز إسطنبول على مضيق البوسفور وخصم بقيمة 20% في فندق فورسيزونز إسطنبول في السلطان أحمد عند الحجز قبل سبعة أيام أو أكثر من تاريخ الوصول.