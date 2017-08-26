التداولات العقارية الأبطأ منذ أكثر من 3 سنوات بانخفاض سنوي 42%

القطاع التجاري شهد 13 صفقة في الربع الثاني.. نصف عدد الصفقات في أول 3 أشهر من العام

السكن الخاص استحوذ على 49% من قيمة التداولات العقارية

مضاعفة قيمة الصفقة بالعقار التجاري لـ 6.6 ملايين دينار

استقرار عدد صفقات العقار الاستثماري بمتوسط قيمة 580 ألف دينار تأثر القطاع العقاري بالاتجاه التصاعدي لعدد الصفقات العقارية المتداولة في قطاع السكن الخاص خلال الربعين الأول والثاني من العام الحالي والربع السابق له، وقد تراجعت قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني من العام الحالي في قطاع السكن الخاص عن الربع الأول، وفقاً لتقرير «بيتك»، وتبدو أنها عادت للاتجاه التنازلي في الربع الثاني والذي بدأ منذ فترة بعد أن كانت آخذة في الاتجاه التصاعدي في العام الماضي.



لكن قيمة الصفقة في قطاع السكن الخاص تسير بوتيرة مستقرة نسبيا برغم تراجع متوسط قيمة الصفقة بنهاية الربع الثاني مقارنة بها في الربع السابق له.



وقد استمرت قيمة التداولات العقارية في القطاع العقاري الاستثماري في التراجع في الربع الثاني مقارنة مع الربع الأول، في الوقت الذي شهد متوسط قيمة الصفقة استقرارا ملحوظا في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول.



وقد شهدت قيمة التداولات العقارية التجارية استقرارا في الربعين الأول والثاني، وبالتالي يتذبذب مستوى متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع لكن يبدو في اتجاه تصاعدي عام، خاصة مع ارتفاع متوسط قيمة الصفقة في الربع الثاني إلى ثاني أعلى مستوى فيما يقرب من أربع سنوات مضت.

بلغت قيمة التداولات العقارية نحو 518 مليون دينار بنهاية الربع الثاني من العام وفقا لمؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، لتواصل قيمة التداولات مسارها التنازلي منذ وصلت ذروتها في عام 2014، وقد تراجعت في الربع الثاني بنسبة 23% عن قيمتها في الربع السابق له، مدفوعة بتراجع قيمة التداولات في القطاعات العقارية المختلفة، ويلاحظ تذبذب واضح للتحركات المحسوبة على أساس سنوي في قيمة تداولات القطاع العقاري، حيث يأتي هذا التراجع الملحوظ في الربع الثاني بعد انخفاض نسبته 4.4% في الربع الأول على أساس ربع سنوي، كما تواصل تسجيل معدلات انخفاض محسوبة على أساس سنوي، مع تراجع سنوي نسبته 22% في الربع الثاني من العام الحالي.

وساهم قطاع السكن الخاص بثاني أعلى مساهمة خلال نحو ثلاثة أعوام مضت اقتربت من 49% من قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني من العام، في حين شكلت تداولات القطاع الاستثماري 26% من التداولات العقارية أي أدنى حصة يساهم بها القطاع في تلك الفترة، ومثلت تداولات القطاع التجاري 15% من قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني من العام الحالي.

بلغت التداولات العقارية بالعقود نحو 481 مليون دينار في الربع الثاني بانخفاض 21% عن قيمتها في الربع الأول من العام، وتراجع نسبته 22% على أساس سنوي، في حين تراجعت التداولات العقارية بالوكالات إلى نحو 37 مليون دينار بعد نشاطها الملحوظ الذي شهدته في الربع الأول حين وصلت قيمتها 66 مليون دينار، لتسجل تراجعا كبيرا في الربع الثاني نسبته 44% عن الربع الأول وبنسبة 18% على أساس سنوي.

انخفض متوسط قيمة الصفقة العقارية في الربع الثاني من العام إلى 453.6 ألف دينار بنسبة انخفاض 6.3% وللمرة الثانية على التوالي يسجل فيها هذا المؤشر تراجعا على أساس ربع سنوي، وتسير مستويات متوسط قيمة الصفقة في اتجاه تنازلي بطيء منذ أن تخطت قيمتها 600 ألف دينار في الربعين الأول والثاني من العام الماضي، وقد تزامن ذلك مع ارتفاع عدد الصفقات المتداولة في الربع الثاني إلى أعلى مستوى خلال عامين ماضيين ليصل إلى 1.533 صفقة في الربع الثاني وبزيادة تخطت 10.4% عن الربع الأول من العام الحالي.



في حين ارتفع عدد الصفقات العقارية المتداولة على أساس سنوي بنسبة 21% في الربع الثاني للمرة الثانية على التوالي، بينما تراجع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 13% في الربع الثاني عن ذات الفترة من العام الماضي.

ووصلت التداولات العقارية للسكن الخاص إلى 253 مليون دينار في الربع الثاني مقابل نحو 381 مليون دينار في الربع الأول، حيث انخفضت قيمتها في الربع الثاني بنسبة 34% عن الربع السابق له، في حين تراجعت بنسبة 11% عن قيمتها في الربع الثاني من العام الماضي.

بلغ متوسط قيمة الصفقة في عقار السكن الخاص 318 ألف دينار وهو مستوى معتدل مقارنة بمستوياتها السابقة، إلا أنها انخفضت في الربع الثاني بنسبة 14% مقارنة بالربع الأول، وتسجل معدلات تغير متذبذبة محسوبة على أساس ربع سنوي، وسجلت تراجع نسبته 11%.

وقد وصل عدد الصفقات المتداولة في قطاع السكن الخاص الى أعلى مستوى خلال عامين حين بلغ عددها 1.157 صفقة في الربع الثاني، لتسجل نسبة ارتفاع كبيرة قدرها 11.7% على أساس ربع سنوي، كما زادت بشكل لافت وصلت نسبته 45% على أساس سنوي.

اتجاهات العقارات الاستثمارية

بلغت التداولات العقارية الاستثمارية 134 مليون دينار في الربع الثاني وبذا تكون وصلت أدنى مستوياتها، فمازالت تسير في مسار تنازلي منذ أن بلغت ذروتها في عام 2014 وتحديدا في الربع الثاني من ذلك العام حين فاقت قيمتها 617 مليون دينار، وقد انخفضت قيمة تداولات القطاع في الربع الثاني بنسبة كبيرة قدرها 32% عن تداولات الربع الأول، ويلاحظ تذبذب واضح للتحركات المحسوبة على أساس سنوي لقيمة تداولات القطاع الاستثماري.



لكنها تسجل معدلات تراجع تتسم بالاستقرار النسبي خلال أكثر من عام مضى، حيث انخفضت تداولات القطاع في الربع الثاني بنسبة 42% عن ذات الربع من العام الماضي والذي سجل تراجعا سنويا بنفس النسبة أيضا.



وقد بلغ متوسط قيمة الصفقة من العقارات الاستثمارية 580 ألف دينار في الربع الثاني مقابل نحو 619 ألف دينار في الربع الأول، متراجعا بنسبة 6%، ويعد مستوى معتدلا لمتوسط قيمة الصفقة مقارنة مع العام الماضي وبرغم الانخفاض الشهري إلا أن متوسط قيمة الصفقة في الربع الثاني ارتفع بنسبة 5% للمرة الأولى على أساس سنوي، ويأتي هذا الارتفاع بعد تراجع متتال لهذا المؤشر لأكثر من ثلاث سنوات مضت.



في الوقت الذي استقر فيه عدد الصفقات العقارية الاستثمارية مسجلة 318 صفقة في الربع الثاني مقابل 317 صفقة في الربع الأول، بينما انخفض عدد الصفقات في هذا القطاع بشكل كبير اقتربت نسبته من 24% على أساس سنوي.



وبلغت قيمة التداولات العقارية التجارية 75.5 مليون دينار في الربع الثاني مقابل أكثر من حوالي 77 مليون دينار في الربع الأول.

ويلاحظ تذبذب معدلات التغير على أساس ربع سنوي لقيمة تداولات القطاع التجاري كباقي القطاعات العقارية الأخرى، حيث انخفضت قيمة تداولات القطاع بنسبة 2.3% عن قيمتها في الربع الأول، ويأتي ذلك التراجع الطفيف بعد أداء غير مسبوق سجله القطاع في نهاية العام الماضي، أما على أساس سنوي فقد تراجعت تداولات القطاع بنسبة كبيرة قدرها 39% عن تداولات الربع الثاني من العام الماضي.



وقد تضاعف متوسط قيمة صفقة في قطاع العقارات التجارية إلى أكثر من 6.6 ملايين دينار في الربع الثاني أي ثاني أعلى مستوى يصله هذا المؤشر في أكثر من خمسة أعوام مضت، لكن مازال متوسط قيمة الصفقة يسير بشكل متذبذب، حيث ارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 33% في الربع الثاني على أساس سنوي.



وقد بلغ عدد الصفقات المتداولة في قطاع العقارات التجارية 13 صفقة خلال الربع الثاني من العام الحالي أي نصف عددها في الربع السابق له، كما يعد ذلك العدد من الصفقات في القطاع التجاري أدنى بنسبة 48% عن عددها في الربع الثاني من العام الماضي.