أطلقت شركة «إل جي إلكترونيكس» العلامة التجارية الجديدة LG SIGNATURE في أسواق دول الخليج، لتقدم الشركة بذلك للمستهلكين المميزين في المنطقة أرقى تقنياتها المتطورة في تصميم عالمي المستوى يهتم بأدق التفاصيل.



وأقيم حفل إطلاق العلامة التجارية الفاخرة في مركز الفنون والثقافة العصري في المدينة: أوبرا دبي.



وتتألف عائلة LG SIGNATURE المبتكرة رائعة التصميم من أربعة منتجات: أنحف وأروع جهاز تلفزيون أوليد في العالم، وثلاجة أنيقة مع ميزة إنستافيو للباب في الباب، وغسالة مع نشافة متينة البنية، وجهاز تنقية للهواء لحماية عائلتك من الملوثات والمواد المسببة للحساسية في الهواء.



وبهذه المناسبة، قال رئيس شركة إل جي إلكترونيكس في الشرق الأوسط وأفريقيا كيفين تشا: «بدءا من مرحلة التصميم وصولا إلى تجربة المستخدم النهائية، صممت منتجات LG SIGNATURE لتبرز الجوهر الحقيقي للتجهيزات المنزلية من خلال التركيز على الوظائف الأساسية والفعالة لكل منتج مع المحافظة على تصميمه بأسلوب عصري وفاخر وفني».



وأضاف: «تمثل مجموعة منتجات LG SIGNATURE امتداد لشخصية المستخدم وطموحه ومكانته الاجتماعية، وهي المرة الأولى التي يتوافر فيها للمستهلكين في المنطقة تجربة الأجهزة المنزلية الأكثر روعة وجمالا لتحويل المساحات حولهم إلى تحف فنية عالية الأداء ممتعة للنظر».



وشهد حفل إطلاق LG SIGNATURE عددا من أبرز الشخصيات في قطاع تجارة التجزئة في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من مشاهير الإماراتيين، مثل هالة كاظم، الفنانة ومدربة الحياة وسيدة الأعمال، وسفيرة العلامة التجارية LG SIGNATURE، وسارة المدني، رائدة المشاريع وأصغر عضو في مجلس إدارة غرفة الشارقة للتجارة والصناعة، ومهيرة عبدالعزيز، الإعلامية التلفازية ومقدمة البرامج متعددة المواهب، وبدر نجيب، الشيف الإماراتي الشهير.

وتتكون تشكيلة الأجهزة المنزلية المطروحة اليوم من LG SIGNATURE في دول مجلس التعاون الخليجي من:

تلفزيون LG SIGNATURE OLED TV W

يتوافر هذا الجهاز بقياسين 77 و65 بوصة، وحصد أكثر من 45 جائزة مرموقة منها جائزة معرض الإلكترونيات 2017 لأفضل ابتكار.



وهو مصمم وفق مفهوم الأبسط هو الأجمل، ولهذا أزالت إل جي من واجهته كل ما يلهيك عن التركيز على جمال الشاشة وحدها.



وهذا يبدو بمظهره الراقي كأنه يطفو في الجو، ليزيد الشعور بالانغماس في مشاهده، ولا تزيد سماكته على 4 ملم فوق الجدار، ويعمق الشعور بأنك دخلت إلى قلب مشاهده تزويده بعدد من مكبرات الصوت التي تولد الصوت بتقنية دولبي أتموس.



وهو يمتاز بإظهار الصور الأكثر واقعية التي تتفوق على أي منتج منافس.

ثلاجة LG SIGNATURE

مضت إل جي في تصميم هذه الثلاجة خطوة أبعد في تصميمها للباب في الباب الحائز على الجوائز من خلال إضافة ميزة إنستافيو للباب في الباب، التي تجعل مقصورة الباب العاتمة شفافة عند النقر على بابها مرتين سريعا.



ويتيح هذا للمستهلك مشاهدة محتواها دون الحاجة إلى فتح الباب، ما يوفر مبالغ كبيرة من تكلفة استهلاك الكهرباء نتيجة التقليل من فقدان الهواء البارد.

أما الميزة الإضافية المبتكرة الجديدة في هذه الثلاجة فهي «أوتو أوبن دور» التي تفتح باب الثلاجة بمجرد اقتراب المستهلك منها دون الحاجة إلى أن يستخدم يده ما يتيح الوصول السريع والسهل بلا استخدام لليدين.

غسالة LG SIGNATURE

تمتاز هذه الغسالة بأنها إصدارة متقدمة من غسالة إل جي توينووش، ويبلغ قطر نافذة التحميل الأمامي فيها 24 بوصة، ما يتيح سهولة ملئها بالغسيل وتفريغه منها.



وتمتاز بتصميم أنيق جدا تضفي عليه لمسة جميلة واجهة الاستخدام كويك سيركل التي تعمل باللمس والمدمجة في بابها الزجاجي.



وهي مائلة بزاوية 17 درجة، ليسهل التعامل معها ومشاهدتها من وضع وقوف المستخدم.



وتقدم أيضا طريقة سهلة لفتح باب الغسالة بدفع لطيف عبر «أوبن بوش» حتى عندما تكون يد المستخدم مشغولة.

منقي الهواء LG SIGNATURE

لا شيء أهم للصحة من الهواء النقي، وهو ما تتفق معه «إل جي» تماما، وهي تقدم منقي هواء مصمم ليضف متعة بصرية إلى عملية تنظيف الهواء من خلال لوحة شفافة مبتكرة.



وهو جهاز مزود بمحرك «ووتر إنجن» متقدم، يتيح لمنقي الهواء تسخير قوة المياه لتصفية المواد الكيميائية الضارة والملوثات من الهواء والوصول سريعا إلى مستويات الرطوبة المريحة.

يتضمن الجهاز نظام SIGNATURE بلاك فلتر من إل جي، لاستخدام المرشحات لمدة طويلة تصل إلى عشرة أعوام والنتيجة: توفير المال.