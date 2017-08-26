يمكن فتح حسابات التوفير وودائع استثمارية بشكل ذاتي



يشهد جهاز «XTM» التفاعلي ذاتي الخدمة الذي بدأ بيت التمويل الكويتي «بيتك» تشغيله مؤخرا بواقع جهازين، احدهما في مجمع الأفنيوز والثاني في فرع الفيحاء، اقبالا متزايدا من عملاء«بيتك» على استخدام الجهاز والاستفادة من الخدمات الجديدة والفريدة التي يوفرها ومن ابرزها السحب والإيداع من غير بطاقة، وخدمة تحديث بيانات العميل مباشرة وفتح حسابات (التوفير - الودائع الاستثمارية) بالإضافة الى مجموعة من الخدمات المصرفية التي تعتبر طفرة متقدمة في الخدمات الالكترونية المبتكرة القائمة على الخدمة الذاتية للعميل وتمكينه من اجراء حوار مباشر بالصوت والصورة مع موظفي الخدمة لتحقيق ظروف جيدة ومناسبة للعميل للحصول على الخدمة مباشرة على مدار الساعة وبأعلى مستويات الجودة.

ويعتبر جهاز «XTM» الاول من نوعه على مستوى الكويت والمنطقة، ويتيح إجراء المعاملات المصرفية بأسلوب عصري وأدوات تقنية متطورة، بالتواصل مع موظفي البنك من خلال مكالمة الفيديو المرئية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، اذ يمكن للعميل مثلا فتح حسابات التوفير وودائع استثمارية بشكل ذاتي، دون الحاجة لمراجعة الفرع، بالإضافة الى إمكانية الإيداع والسحب النقدي بدون بطاقة سحب آلي، وتحديث بيانات العملاء، والاستعلام عن الرصيد، وطلب كشف حساب في أي وقت وبشكل فوري والتحويل بين الحسابات، ودفع الأقساط، وغيرها من الخدمات المميزة، بالإضافة إلى خدمات أخرى سيتم طرحها مستقبلا، ومنها حساب الذهب، وإصدار بطاقات السحب الآلي، والتي من شأنها تمكين العملاء من استخدام أحدث الوسائل المصرفية الحديثة.