تملك شركة رويال كاريبيان أسطولا مؤلفا من 24 سفينة حديثة تمخر عباب البحار إلى 272 وجهة مختلفة حول العالم على القارات الست، فتتيح للمسافرين فرصة استكشاف أروع بقاع الأرض.



وتقدم رويال كاريبيان ما يرضي جميع الأذواق، من اكتشاف ثقافة منطقة البحر الأبيض المتوسط التاريخية، إلى الانغماس في سحر دول الشرق الأقصى والتمتع بالعمارة الهندسية المميزة في أستراليا.



لكن جزر الكاريبي تبقى وجهة رويال كاريبيان المميزة، وتحديدا جزيرة لابادي وجزيرة كوكوكاي في البهاما، اللتين تملكهما شركة رويال كاريبيان.



وتحيط بهذه الجزر الاستوائية المذهلة وغير المأهولة بالسكان شعب مرجانية رائعة الجمال وخنادق محيطية عميقة، لتجعل منها الموقع الأمثل لطيف واسع من الأنشطة الحافلة بالمغامرات فضلا عن كونها ملاذا طبيعيا أخاذا يغمره الهدوء بين أحضان الغابات الاستوائية الغناء.



تقع شبه جزيرة لابادي في منطقة سانت أونوريه على بعد نحو ستة أميال من كاب هايتيان عند ساحل هايتي الشمالي المنعزل والمحاط بالجبال، وتمتد على مساحة 260 فدانا تفترشها الغابات.



ولطالما شكلت لابادي محطة يتوقف عندها الضيوف أثناء رحلاتهم إلى بعض الوجهات الشرقية والغربية في جزر الكاريبي.