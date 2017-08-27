ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 11 سنتا ليبلغ مستوى 48.80 دولارا بزيادة 0.2%، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، ارتفعت أسعار النفط نحو 1% أمس مع تراجع الدولار وتأهب منطقة الساحل الأميركي على خليج المكسيك على خلفية إعصار هارفي. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط تسليم سبتمبر بنحو 44 سنتا لتصل إلى مستوى 47.87 دولارا للبرميل. وأيضا ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج (برنت) تسليم أكتوبر بنحو 37 سنتا لتصل إلى مستوى 52.41 دولارا للبرميل.