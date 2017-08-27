العرض سار اعتباراً من 27 أغسطس وحتى 16 سبتمبر 2017

في إطار سعيه الدائم إلى توفير أفضل الخصومات على البطاقات المصدرة لكل شرائح عملائه، أعلن البنك التجاري عن تقديم عرض يحصل بموجبه جميع عملاء البنك من حاملي بطاقات السحب الآلي وكذلك العملاء حاملو البطاقات الائتمانية والمسبقة الدفع من جميع الفئات على خصم بنسبة 20% عند الدفع لدى مكتبة جرير بواسطة بطاقاتهم المصرفية أو الائتمانية. وتعتبر مكتبة جرير من أكبر وأهم المكتبات في الكويت في مجال الإلكترونيات والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية ومستلزمات الكمبيوتر والوسائل التعليمية والكتبة بكل أنواعها، علما أن هذا العرض سار اعتبارا من 27 أغسطس حتى 16 سبتمبر 2017 لدى كل أفرع مكتبة جرير الواقعة في الري، حولي بارك، سما مول ومجمع بوليفارد. والبنك التجاري الكويتي يسعى دوما الى تقديم كل ما هو أفضل لعملائه للاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية المعدة لهم من خلال العروض والمزايا الحصرية، وذلك تعبيرا عن اعتزازه وتقديره لثقتهم الدائمة في البنك.