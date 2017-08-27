حساب red خاص للطلبة ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاماً

أعلن بنك الخليج أسماء ثلاثة فائزين في السحب الشهري الثامن لحساب red لهذا العام، وتم إجراء السحب في المبنى الرئيسي للبنك، يوم الاثنين الموافق 21 أغسطس 2017، تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

أثمر سحب red الإعلان عن ثلاثة طلاب فازوا بجوائز «آبل» تراوحت بين أيفون 7بلس وآيباد برو وساعة أبل ووتش. والفائزون هم: عبدالله هاني حسين الحداد – «أيفون 7بلس»، عبدالله طارق عبدالله الرياحي– «آيباد برو»، ودانة حسام محمد عبدالله – «آبل ووتش».

صمم حساب red من بنك الخليج خصوصا لطلبة المدارس الثانوية والكليات والجامعات ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما، ودون شرط وجود حد أدنى لفتح الحساب. ويحصل حاملو حساب red على فرصة دخول السحوبات الشهرية تلقائيا عند تحويل إعاناتهم الطلابية للفوز بجوائز قيمة تشمل جهاز «آيفون Plus 7»، وجهاز «آيباد برو»، وساعة «آبل» الذكية. وتستمر السحوبات حتى يناير 2018.

وفيما يلي تواريخ السحوبات القادمة: 28 سبتمبر 2017، 23 أكتوبر 2017، 20 نوفمبر 2017، 11 يناير 2018. ويمنح حساب red عملاءه العديد من المزايا من بينها فرصة الفوز بسيارة فيات C500 موديل 2017، بمجرد تحويل إعاناتهم الطلابية. كما بإمكانهم الحصول على تذاكر سينما بقيمة 2 دينار لدى صالات العرض التابعة لسينسكيب طوال أيام الأسبوع، علاوة على ذلك، يحصل العملاء على فرصة التسوق حصريا مع «إدفعلي» من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وهي الشركة المتخصصة في تقديم صندوق البريد لخدمات التسوق عبر الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني https://kw.edfa3ly.co/GulfBank

كما سيتمكن عملاء red أيضا من تحويل الأموال من أي حساب لدى أي من البنوك المحلية إلى حسابهم في بنك الخليج عبر خاصية جديدة للدفع الإلكتروني «e-Pay»، والتي تمنحهم إمكانية تسديد فواتير الهاتف النقال لدى كل من زين، وOoredoo، وVIVA وكذلك شراء بطاقات iTunes وGoogle Play.

وتتوافر خدمة الدفع الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للبنك أو تطبيق الهواتف الذكية.