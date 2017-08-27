خصومات على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية

مع اقتراب موعد العودة إلى المدارس والجامعات، أطلقت X-سايت مــــــن إلكترونيات الغانم حملة «العودة إلى المدرسة» التي تقدم من خلالها عروضا وخصومات حصرية على أحدث المنتجات ضمن أوسع مجموعة من العلامات التجارية المتوافرة في الكويت، والتي تمكن طلاب المدارس والجامعات من استكشافها وانتهازها للعام الدراسي الجديد.

وتقدم هذه الحملة أسعارا لم يسبق لها مثيل على الأجهزة الإلكترونية الأكثر طلبا والتي تدعم دراسة ومشاريع الطلاب، ومنها أجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية، وأجهزة العرض والطابعات، وكذلك الحقائب وبطاريات الشحن الخارجية وأقراص الفلاش وغيرها من المنتجات التي يجب اقتناؤها.

وانطلاقـا من أهمية تحديث احتياجات الدراسة والحصول على آخر ما توصل إليه الابتكار في مجال الحوسبــــة بهــدف تلبية احتياجات الطالب، تقدم X-ســــايت بفخـــــر خدمة دليل شراء أجهزة الكمبيوتر والمتوافرة مجانا في جميع معارضها وعلى موقع xcite.com ويجد الطلاب عبر هذه الخدمة قائمة شاملة من المنتجات والاكسسوارات التي تضم جداول للمقارنة وطرق الشراء وتفاصيل دقيقة عن المنتج، وذلك بهدف تسهيل عملية الشراء وفهم فوائد كل منتج واختيار المنتج الذي يلبي استخدامات الفرد.

كما يستفيد طلاب الجامعات من برنامج التمويل الخاص بهم، والذي يتيح لهم الشراء بالأقساط ودخول سحب حملة «العودة إلى المدرسة» للفوز بجوائز قيمة، بما في ذلك سيارة شفروليه كامارو 2017.

وكجزء من التزامها بدعم الجيل الجديد في تعليمهم ونموهم الأكاديمي، تقدم حملة «العودة إلى المدرسة» أيضا عروضا وتسهيلات حصرية للطلاب والمعلمين والموظفيــن فـــــــي وزارة التربية والتعليم، إذ تتيح هذه العروض والتسهيلات إمكانية اقتناء الجهاز الذي لطالما أرادوه بفضل أقساط بفوائد 0% تهدف إلى تخفيف أعباء التكاليف على أولياء الأمور، وكذلك خصم بنسبة 12% على جميع أجهزة آبل ماك بوك التي تعد فرصة نادرة لامتلاك جهاز كمبيوتر محمول مصنف من بين أفضل الأجهزة في العالم وبسعر تنافسي.

تمتد حملة «العودة إلى المدرسة» من 24 أغسطس حتى 7 أكتوبر 2017.