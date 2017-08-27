العرض يسري على مجموعة مختارة من موديلات 2017

أعلنت شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده، الوكيل الحصري لسيارات شفروليه في الكويت، إطلاقها عرض العيد الخاص بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذا العام.

ويتيح هذا العرض لجميع محبي سيارات شفروليه فرصة حصرية للحصول على عيدية تصل إلى 1600 دينار، ويستمر العرض لمدة 4 أيام فقط من من تاريخ 27 أغسطس حتى 30 أغسطس 2017 ما يجعل من هذه الأيام الأربعة فرصة رائعة لاختيار السيارة المفضلة من مجموعة مختارة من سيارات شفروليه الغانم. الجدير بالذكر أن العرض يسري على كمية محدودة من موديلات 2017 من سيارات تاهو، سيلفرادو، كامارو وماليبو LTZ.

ومع هذا العرض المميز فإن هذه الفترة القصيرة تصبح التوقيت الأمثل لاقتناء واحدة من هذه السيارات الجديدة من خلال زيارة أحد معارض شفروليه الغانم في الشويخ، الري (صفاة الغانم)، شرق، الفحيحيل والأحمدي.

وتم اختيار تاهو الجديدة ضمن العرض باعتبارها أسطورة القوة التي كانت ولاتزال حلم الشباب واختيارهم عند البحث عن سيارة تمتلك كل مواصفات الأداء الجبار بمحرك 5.3 ليترات بقوة 355 حصانا و«الأكثر توفيرا للوقود في فئتها»، إضافة إلى ما تمنحه لقائدها من تميز يؤكده توظيفها المتكامل لعناصر الأناقة والتكنولوجيا.

أما كامارو فمازالت صاحبة الصوت الأقوى عندما يكون الحديث عن التشويق والإثارة والتكنولوجيا، بينما تحتل سيلفرادو مكانة خاصة في الكويت عندما يكون البحث عن الأداء المتفوق والمتانة والسلامة. وللباحثين عن الأناقة والرفاهية الحقيقية في فئة سيارات السيدان المتوسطة الحجم، فإن ماليبو LTZ هي الاختيار الذي لا يمكن المساومة عليه بما توفره من تصميم إبداعي استثنائي، وتجهيزات الفخامة والرفاهية داخل السيارة لتكون واحدة من أروع إبداعات شفروليه.

برنامج تعهد شفروليه

ولتعزيز خدمات ما بعد البيع، تقدم شفروليه الغانم العديد من الميزات لتعزيز خدمات ما بعد البيع تم إطلاق «تعهد شفروليه» الذي تقدمه في الكويت شركة يوسف أحمد الغانم وأولاده لجميع عملاء شفروليه، يوفر لهم الاطمئنان وراحة البال بوجود أكبر مركز خدمة في العالم والمزود بكل المعدات والنظم الحديثة للصيانة على أيدي فريق فني عالي الكفاءة لتقديم الخدمة المبنية على 4 ركائز هي: التنافسية والشفافية في القيمة والأجور (وخاصة لسيارات الدفع الرباعي)، خدمة الحجز للخدمة في اليوم نفسه، الجودة في الخدمة من خلال فريق فني معتمد وعالي الكفاءة، وتوفير ضمان 3 سنوات أو 100ألف كيلومتر مع خدمة المساعدة على الطريق 4 سنوات 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.