تحت رعاية مصلحة الدولة الصينية لشؤون الديانات تم تفعيل أول منظومة ذكية صينية عبر شبكة الإنترنت لإدارة شؤون الحج خارج حدود الصين، وذلك تحت إشراف مصلحة شؤون الديانات بمقاطعة قانسو كنقطة التجربة على حجاج المقاطعة المذكورة حيث إن عدد الحجاج من هذه المقاطعة قد وصل إلى حوالي 2800 حاج في هذه السنة حتى تكون نموذجا لباقي المقاطعات في استخدام المنظومة هذه في المستقبل.

إن هذه المنطومة قد تبنت أحدث أفكار الإنترنت حيث تتضمن عدة وظائف مهمة خادمة للحجاج كإدارة طاقم العمل والحجاج وإثبات هوية الحجاج وتحديد مواقع وجودهم ونشر الأخبار العاجلة وتقديم خدمات الاستشفاء ومراقبة صحية عن بعد كما أن هذه المنظومة صالحة للعمل لمدة ثلاثة أشهر متتالية بدون حاجة إلى شحن.

وتتجسد في ساعة يلبسها الحاج وهذه الساعة غير قابلة للفك هي مضادة للماء والانفجار والكسر.

كما ان هذه الساعة تتمتع بالدرجة العالية للأمان في ظروف خارجية معقدة وهي تتزامن مع التوقيت المحلي تلقائيا ويمكن للمستخدم الاطلاع على معلومات صاحبها عن طريق مسح APP.

هذه المنظومة هي المنظومة الذكية الوحيدة الخاصة لخدمــــة شؤون الحج وإدارته على مستوى العالم كمــــا أنها تمثل مرحلة جديدة في إدارة شؤون الحج في الصين بطريقة ذكية حديثة.