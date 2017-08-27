أبو كلل: إمكانيات الشركة تجعلنا واثقين بأن العملاء سيشعرون بالفرق من ناحية الخدمات

أعلنت الإمارات لخدمات الرعاية الصحية، الرائدة في مجال تقديم الخدمات الصحية المتكاملة والمملوكة لمجموعة «كي بي بي أو» الاستثمارية في العاصمة أبوظبي، عن توقيع عقد إدارة الخدمات لمنشآتها الطبية مع شركة «إن إم سي هيلث» ومقرها أبوظبي والمدرجة في سوق لندن للأوراق المالية.

وتضم المنشآت التي تشملها الاتفاقية العديد من المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية والصحية والتجميلية، التي تحمل أسماء علامات تجارية بارزة مثل مركز «كوزموسيرج» المتخصص في مجال التجميل، والمنتشرة فروعه في الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة.

كما تشمل مستشفى الإمارات والعيادات التابعة له في الإمارات.

وكذلك خدمات الامارات للمصحات العلاجية والرعاية الطبية المنزلية والمتنقلة في الإمارات، وعمان، وسلوفاكيا، والمعنية بتقديم الرعاية الصحية في المنازل والمصحات والمراكز الطبية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «كي بي بي أو» ورئيس مجلس إدارة مستشفى الامارات يزن أبو كلل: «نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية المهمة التي ستنقل أداء مؤسسة الإمارات للرعاية الصحية إلى مستويات غير مسبوقة من الكفاءة والجودة والخدمة المميزة، وذلك انسجاما مع أهدافنا وتطلعاتنا بجعل المنشآت العاملة تحت مظلة المؤسسة نموذجا يحتذى ويقدم خدمات بمعايير عالية ضمن المستوى العالمي».

وأضاف أبو كلل: «إن سمعة وإمكانيات شركة (إن إم سي) وما تتمتع به من سجل حافل بالنجاحات والإنجازات في مجال تقديم الخدمات الصحية والطبية الرائدة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، ستجعلنا واثقين بأن العملاء وأفراد المجتمع سيشعرون بالفرق من ناحية الخدمات التي ستقدم لهم نتيجة هذه الاتفاقية».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «إن إم سي» براسانت مانغات: «نتطلع إلى إدارة وتشغيل منشآت الإمارات لخدمات الرعاية الصحية التي لديها علامات تجارية بارزة وناجحة في المجال الطبي والرعاية الصحية والتجميلية، وسنعمل بكل جهد وحرفية على تقديم خلاصة تجاربنا وإمكاناتنا لتحقيق التميز والجودة التي يتطلع إليها الجميع».

وتدير «إن إم سي» حاليا العديد من عقود الإدارة والتشغيل في عدة دول، في مجلس التعاون الخليجي وحول العالم، وتصل إيراداتها السنوية من هذه العقود إلى حوالي ٧٠ مليون درهم سنويا، وهي انعكاس لثقة العملاء والتاريخ الحافل للشركة في تحقيق الإنجازات المتتالية.