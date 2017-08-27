تتضمن الحملة جوائز قيمة تصل قيمتها إلى 50 ألف دينار

فاز 7 من عملاء بيت التمويل الكويتي (بيتك) بضعف قيمة مشترياتهم في السحب الثاني عشر للحملة التسويقية الجديدة التي اطلقها لتشجيع العملاء على استخدام بطاقات «بيتك» الائتمانية ومسبقة الدفع وبطاقات السحب الآلي، وزيادة القيمة المضافة للبطاقة، وتتضمن الحملة جوائز قيمة تصل قيمتها الى 50 ألف دينار، عبارة عن ربح ضعف قيمة المشتريات نقدا حتى 2000 دينار يوميا لمدة 120 يوما عند استخدام بطاقات «بيتك» لسداد قيمة المشتريات داخل الكويت وخارجها.

والفائزون هم: عدنان خليفة الراشد، خليل لطفي العابد، خولة عبداللطيف النصف، جواهر ميثان الرشيدي، عيد خلف النويشري، دار الطيب للعطور، شوق علي الشايع.

وتتيح الحملة التي أطلقت تحت شعار «استرجع ضعف قيمة مشترياتك»، لعملاء «بيتك» الفرصة لربح ضعف قيمة مشترياتهم حتى 2000 دينار، حيث تتيح كل عملية شراء محلية للعميل بقيمة 1 دينار فرصة للدخول في السحب اليومي، فيما تتيح كل عملية شراء بقيمة دينار واحد خارج الكويت للعميل 3 فرص للربح في السحب اليومي خلال فترة العرض لاسترجاع ضعف قيمة مشتريات العملاء حتى 2000 دينار عند استخدام بطاقات «بيتك» السحب الآلي، والائتمانية ومسبقة الدفع، حيث يسري العرض على عمليات الشراء داخل وخارج الكويت عند استخدام بطاقات «بيتك» الائتمانية أو مسبقة الدفع، وعلى عمليات الشراء خارج الكويت عند استخدام بطاقات «بيتك» للسحب الآلي. وتستمر الحملة لمدة 120 يوما بدءا من 16 مايو 2017.

وتؤكد الحملة حرص «بيتك» على الاستمرار في تقديم العروض المميزة لعملائه من حملة البطاقات المتنوعة مكافأة لهم، وتعكس حرصه على خلق طابع فريد ومميز لجميع بطاقات «بيتك» التي تقدم دائما قيمة مضافة لحاملها، بما يساهم في رضا العميل وزيادة فرص استفادته عند الاستخدام، فضلا عن تعزيز تواجد البنك وحصته السوقية ومكانته الرائدة كأحد أكبر البنوك المحلية من حيث قاعدة العملاء، وتساهم الحملة في ترسيخ مبادئ وأهداف «بيتك» الرامية إلى تنشيط حركة المبيعات، وتحقيق الفائدة للعملاء مستخدمي البطاقة وللتجار، والسعي لتعزيز سمعة بطاقات «بيتك» واستخدامها محليا وعالميا. وقد حصد «بيتك» العديد من الجوائز في مجال البطاقات المصرفية، الأمر الذي يؤكد نجاحه وكفاءته بسوق البطاقات، والريادة والثقة التي يتمتع بها، فضلا عن الجودة والنوعية في بطاقاته التي تشهد نموا ملحوظا وإقبالا كبيرا من العملاء لما لها من قيمة مضافة ومميزات متعددة تؤكد نجاح وكفاءة البنك بسوق البطاقات.

ويستمر «بيتك» في إطلاق حملاته التسويقية التي تهدف إلى تحقيق منظومة من الأهداف تخدم العملاء والسوق المحلي وتعزز من ريادته، بما يعزز الثقة التي يتمتع بها «بيتك» ونجاحه في تقديم المنتجات والخدمات التي تلبي متطلبات العملاء واحتياجاتهم.