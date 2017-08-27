100 قطعة ذهبية بانتظار الفائزين

نظمت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده، إحدى شركات مجموعة الساير القابضة، السحب الثاني لعرض يوكوهاما المميز احتفالا بمرور مائة عام من القيادة الآمنة في مركز يوكوهاما - كندادراي، بتاريخ 21 أغسطس 2017 تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة - ادارة حماية المستهلك وبحضور مدير عام قسم الاطارات والزيوت والأصباغ في مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده كريشنا كومار، ومدير أول مبيعات الاطارات انديربال سينغ، بالإضافة إلى مدير أول، تسويق ما بعد البيع محمد نسيمي. وعند شراء أي من اطارات يوكوهاما من أحد المراكز المعتمدة خلال الفترة من 11 يونيو الى 10 سبتمبر 2017، يحصل العميل على كوبون يؤهله لدخول احد السحوبات الشهرية الثلاث للفوز بقطع ذهبية.

ويمكن للعملاء الاستفادة من السحب المتبقي لهذا العرض المقرر يوم 14 سبتمبر 2017، حيث ان آخر موعد لدخول السحب هو العاشر من سبتمبر.