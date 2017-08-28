أطلقت شركة الاتصالات الكويتية VIVA، مشغل الاتصالات الأسرع نموا في الكويت، عرض باقة «allo» الترحيبية لعملاء الدفع المسبق ابتداء من 5 دنانير، الذي سيدخلهم في تجربة فريدة ومختلفة، عبر خط دفع مسبق بسيط وسهل فيه مزايا «أكثر».

ويسمح هذا العرض للعملاء بشراء خط allo بقيمة 5 دنانير والتمتع بإنترنت سعة 15 GB أول ثلاثة أشهر، شهريا 5 GB كما يمكن للعملاء الجدد والحاليين الذين يملكون خط allo مضاعفة المزايا كالتالي: خط بقيمة 3 دنانير (100 دقيقة ضمن الشبكة و4 غيغا إنترنت)، 5 دنانير (200 دقيقة ضمن الشبكة و10 غيغا إنترنت)، 8 دنانير (300 دقيقة ضمن الشبكة و50 غيغا إنترنت)، 12 دينارا (دقائق محلية غير محدودة ضمن الشبكة، 600 دقيقة خارج الشبكة و100 غيغا إنترنت)، وأخيرا 18 دينارا (دقائق محلية غير محــدودة و400 غيغا إنترنت).

ولمعرفة المزيد عن عرض باقة «allo» الترحيبية للدفع المسبق، يمكن لعملاء VIVA زيارة أحد فروعها البالغ عددها 72 فرعا أو زيارة موقع الشركة الإلكتروني www.viva.com.kw أو الاتصال بمركز خدمة العملاء على الرقم 102 على مدار الساعة.