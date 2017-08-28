الحساب يتميز بتأهيل عملائه للفوز بجائزة يومية قدرها 7 آلاف دينار

أجرى البنك التجاري الكويتي السحب اليومي على «حساب النجمة»، أمس في المركز الرئيسي للبنك، وذلك لاختيار 5 من العملاء أصحاب هذا الحساب للفوز بجائزة قدرها 7 آلاف دينار لكل واحد منهم. وقد أسفر السحب الذي تم بحضور وزارة التجارة والصناعة ممثلة عبدالعزيزاشكناني عن فوز كل من: حسن عادل ابوعباس - مصطفى شابير الكتريك والا - عباس خلف نايف محمد - الهام وجيه سليم شديد - بشار يوسف العطيه

ويتميز حساب النجمة بتأهيل عملائه للفوز بجائزة يومية قدرها 7 آلاف دينار كويتي تعد أكبر جائزة سحب يومي في الكويت، بالإضافة إلى ذلك يقدم الحساب سحوبات ربع سنوية تتيح للعملاء الفوز بجوائز كبرى تمكنهم من تحقيق جميع أحلامهم تبدأ من 100 ألف دينار كويتي للربع الأول ثم تزيد بمعدل 50 ألف دينار كويتي لكل فترة فصلية لتصل إلى 250 ألف دينار كويتي في الربع الأخير من العام.

هذا ويمكن للعميل التمتع بالمزايا الإضافية التي يوفرها حساب النجمة وهي الحصــــول على بطاقـة سحب آلي، والحصـــــول على بطاقة ائتمان بضمان الحساب، والتمتع بجميع الخدمات المصرفية التي يوفرها البنك.

والبنك التجاري الكويتي إذ يهنئ جميع الفائزين في سحب النجمة، فإنه يسترعى انتباههم أنه سيتم قيد الجوائز النقدية في حساباتهم لدى البنك، ويثمن في الوقت ذاته دور وزارة التجارة والصناعة وتعاونها الدائم وإشرافها الفعال على عمليات السحب التي تمت بسلاسة وشفافية.