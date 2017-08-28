تعزيز دوره في تبني المبادرات الإنسانية والاجتماعية





في إطار تواصل جهوده الراميــــة لدعم القطاع الصحي محليا، قام بنك الكويت الدولي مؤخرا بالتبرع بعدد من الكراسي الطبية المتحركة لخدمة مرضى مستشفى الأمراض الصدرية، وذلك في ظل برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية.

وقـــد نظــــــــم فريق وحدة الاتصال المؤسسي في بنك الكويــــــت الدولي زيـــــــارة إلـــى مستشفى الأمراض الصدرية وكــــان في استقبالهم نائب مدير المستشفى، د.عبدالله الكندري، الذي أعرب عن خالص شكره وتقديره للجهود الإنسانية والمساهمات النبيلة التي يقوم بها البنك لصالح القطاع الصحي في البلاد.

ومن جانبه، قال مدير وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «إن الدولي يسعى دائما إلـــــى تعزيــــز دوره في تبني المبادرات الإنسانية والاجتماعية، ليكون أبعد من مجرد مؤسسة مالية تقدم الخدمات المصرفية وتخـــــدم عملاءها على أكمل وجه ممكن.

ومن هذا المنطلق، رأت إدارة البنك أهمية تبني مبادرة التبرع بالكراسي الطبية لخدمة المرضى وتسهيل عملية تنقلهم بين مرافق المستشفيات».

والجدير بالذكر أن بنك الكويت الدولي يؤمن بأهمية مساهمة القطاع الخاص في تحسين الخدمات الطبية المتوفرة في المستشفيات الحكومية، وقد قام مؤخرا بتوزيع عدد من الكراسي المتحركة لمجموعة من المستشفيات للمساهمة في منح المرضى خدمة ورعاية طبية أفضل.