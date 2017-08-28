تُعد «هواوي» إحدى الشركات القليلة في العالم التي تقوم

بتصميم البرمجيات وإنتاج المعدات والقطع الخاصة بالأجهزة

يلاحـــــظ الكثير مــــن المستخدمين انخفاض سرعة أداء أجهزتهم المحمولة بعد عدة أشهر من الاستخدام، وأن فتح التطبيقات أصبح يستغرق وقتا أطول، ويعزو الكثير ممن واجه هذه المشكلة الأمر إلى عيوب في التكنولوجيا، لكن قد لا يكون هذا التفسير صحيحا بالضرورة، وهذا ما يثبته معالج ««كيرين 960» (Kirin 960) عالي الأداء، حيث يمكن للمستخدمين التأكد من حفاظ أجهزتهم المحمولة على سرعتها وموثوقيتها بشكل دائم.

وتنبع ثقة شركة «هواوي» بكفاءة وجدارة هذا المنتج من كونها إحدى الشركات القليلة في العالم التي تقوم بتصميم البرمجيات وإنتاج المعدات والقطع الخاصة بالأجهزة المحمولة في الشركة نفسها.

إلى جانب الاهتمام الكبير الذي توليه الشركة لقسم الأبحاث والتطوير، حيث يتم تخصيص 13% من عائدات المبيعات لهذا القسم، لتبلغ قيمة الاستثمارات ضمنه 45 مليار دولار أميركي خلال السنوات العشر الماضية.

ونتيجة لهذه الخطوة، تمكنت «هواوي» من طرح معالج «كيرين 960» الرائد عالميا والذي يضم نوى من طراز Cortex-A73، وشريحة معالجة الرسوميات Mali G71 GPU، إلى جانب دعمه لتكنولوجيا التخزين USF 2.1، والدعم الكامل لمكتبة Vulkan الرسومية، ليمنح المستخدمين أداء فائق السرعة.

كما ستتم إضافة المعالج لأجهزة Mate 9 من «هواوي»، ما سيتيح لهذه الأجهزة تقديم أداء عالي الكفاءة في تشغيل مجموعة كبيرة من التطبيقات مثل الألعاب، وبرامج التصوير، والمكالمات.

ومن خلال تحقيقه للتوازن بين الأداء واستهلاك الطاقة، يعتمد معالج «كيرين 960»على مؤشرات قياسية عبر 6 قدرات أداء رئيسية:

1 - تعزيز الأداء

يقدم المعالج أداء عاليا بنوى متعددة، مع تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 15%. وبالمقارنة مع الطرازات السابقة، فإن «كيرين 960» يعزز أداء معالج الرسوميات (GPU) بنسبة 180%

2- استهلاك قليل للطاقة يتيح عمر أطول للبطارية

يتميز معالج «كيرين 960» سداسي النوى بتعزيزه لمعمارية big. LITTLE ويتشارك في الأداء مع نوى A73 وA53 الأكبر منه.

3- تقنيات الكاميرات المزدوجة

يدعم معالج «كيرين 960» عمليات الدمج أحادية اللون بالزمن الحقيقي للكاميرات المزدوجة، الأمر الذي يتيح التقاط صور أكثر وضوحا ودقة مع المزيد من التفاصيل والظلال.

4- تجربة صوتية بأعلى المستويات

يتضمن معالج «كيرين 960» حلولا متقدمة للشرائح الصوتية Hi6403، والتي تدمج معالج للإشارات الرقمية الصوتية مع قدرات معالجة إشارة عالية المستوى.

5- تغطية عالمية

يتيح معالج «كيرين 960» سرعة تحميل تصل إلى 600 ميغابت في الثانية، كما يعزز بشكل ملحوظ من التقاط إشارات الشبكات الخلوية.