يشارك بيت التمويل الكويتى (بيتك) في جهود وداع ورعاية وإرشاد الحجاج في مطار الكويت الدولى بالتعاون مع وزارة الصحة- المكتب الاعلامى، وذلك ضمن دوره الاجتماعى وحرصه على مشاركة المجتمع وافراده في مختلف المناسبات الدينية والوطنية والتعاون مع الجهات الرسمية فيما تنظمه من انشطة او تقدمه من خدمات.

وقام اعضاء فريــــــق العلاقات العامة فى «بيتك» باستقبال الحجاج وتوديعهم، متمنين لهم حجا مبرورا وطاعة متقبلة وأداء الفريضة والعودة سالمين الى ارض الوطن، مع تقديم بعض الهدايا التذكارية التي تناسب احتياجاتهم في موسم الحج، وهو ما كان له طيب الاثر على الحجاج الذين عبروا عن شكرهم وتقديرهم لهذه المبادرة الطيبة من «بيتك».

وأكد وجود «بيتك» في استقبال وتوديع ضيوف الرحمن بالمطار في هذه الايام المباركة العزيزة على قلب كل مسلم، حرصه على تعزيز دوره الاجتماعى وحضوره بشكل دائم وفاعل كمشارك رئيسي في كل ما من شأنه خدمة المجتمع، خاصة ان المناسبات الدينية لها خصوصية واهمية لدى «بيتك»، اضافة الى ما تبذله الحكومة من جهود لتوفير وسائل الراحة والرعاية للحجاج في سفرهم وعودتهم وأثناء اداء المناسك.

وقد اشادت د.هديل العون من المكتب الاعلامى بوزارة الصحة بتعاون «بيتك» ووجوده مع طاقم العاملين في المكتب في الجناح الخاص بهم في مطار الكويت، وهذا ليس غريبا على «بيتك» الذي يساهم بشكل دائم في العديد من الفعاليات ودوره ومساهماته بارزة في مختلف المجالات، معتبرة هذه المشاركة دليلا جديدا على اهتمامه الكبير بحجاج بيت الله الحرام وسعيه لتقديم كل ما يسهل لهم رحلتهم وكذلك الاطمئنان عليهم والحرص على سلامتهم حيث تمثــــل النصائح والارشادات والتوعية التي تقـــــــدم اليهم عامـــلا مهمـــا في تحقيـــــــق ذلك.

واضافت ان المكتب الاعلامى لوزارة الصحة يقدم من خلال جناحه في المطار المواد التوعوية والارشادية والنصائح، كما نقوم باجراء بعض الفحوصات الطبية السريعة لمرضى السكري والضغط ونقدم بعض المواد والمستحضرات العلاجية التي يحتاج اليها الحجاج خلال رحلة الحج، ونوفر لهم بروشورات وكتيبات والكمام والشنط الطبية التي تحتوى على العديد من المستلزمات العلاجية الضرورية لكل حاج.