أعلن بنك برقان، ثاني أكبر البنوك من حيث الأصول، أسماء الفائزين في السحوبات اليومية على حساب يومي، وقد فاز كل واحد منهم بجائزة 5000 دينار.

وكان الحظ في هذه السحوبات من نصيب: نعيم احمد حسين - سعيد عبدالحافظ الحاج - عبدالعزيز عبدالرزاق كمال - تالا خالد العوم - خزنه سليمان العنزي.

وبالإضافة للسحب اليومي، يوفر بنك برقان سحبا ربع سنوي لحساب «يومي» للفوز بجائزة نقدية بقيمة 125.000 دينار.

وللتأهل للسحوبات ربع السنوية يتعين على العملاء ألا يقل رصيدهم عن 500 دينار لمدة شهرين كاملين قبل تاريخ السحب كما أن كل 10 دنانير تمثل فرصة واحدة لدخول السحب.

وإذا كان رصيد الحساب 500 دينار كويتي وما فوق، فسوف يكون صاحب الحساب مؤهلا للدخول في كل من السحوبات اليومية وربع السنوية.

وللمزيد من المعلومات حول فتح حساب يومي أو عن السحب ربع السنوي لحساب يومي، يرجى زيارة أقرب فرع لبنك برقان للحصول على التفاصيل والمعلومات اللازمة.