أجرى بيت.كوم للوظائف استبيانا بالتعاون مع يوجوف، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، تحت عنوان «مؤشر فرص عمل الشرق الأوسط»، حيث كشفت نتائج الاستبيان عن أن نحو 2 من كل 3 شركات (64%) في دول مجلس التعاون الخليجي تخطط للتوظيف خلال العام المقبل.

وفي الكويت بالتحديد، تخطط أكثر من ثلثي الشركات (67%) لتعيين موظفين جدد خلال العام المقبل.

ويخطط نحو نصف أصحاب العمل (48%) في دول مجلس التعاون الخليجي للتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، أما في الكويت، فقد قال نحو ثلثي أصحاب العمل (62%) انهم سيقومون «حتما» أو «على الأرجح» بتعيين أشخاص جدد خلال الفترة نفسها.

ومن بين الشركات الكويتية التي تخطط للتوظيف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ستقوم نحو نصف الشركات (49%) بتوظيف «تنفيذي مبتدئ»، يليه «منسق» (24%)، ومن ثم مدير (24%).

وفيما يتعلق بالأدوار الوظيفية المحددة، قال 16% من أصحاب العمل في الدولة انهم يخططون لتوظيف «تنفيذي مبيعات»، في حين صرح 16% آخرون بأنهم ينوون توظيف «تنفيذي تسويق»، ويخطط 14% لتعيين «مندوب خدمة العملاء».

وستقوم بعض القطاعات بالتوظيف بنسبة أكبر خلال الأشهر الـ 3 المقبلة مقارنة بغيرها من القطاعات، حيث صرحت أكثر من نصف الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص (53%) وشركات القطاع الخاص الأخرى بأنها تنوي تعيين موظفين جدد، تليها الشركات المحلية الكبيرة في القطاع الخاص (بنسبة 51%) ومن ثم الشركات المتعددة الجنسيات في القطاع الخاص (بنسبة 49%).

وفيما يتعلق بتوقعات التوظيف المستقبلية، تخطط المزيد من الشركات في الكويت (67%) للتوظيف، وبرزت الشركات المتعددة الجنسيات في القطاع الخاص كالشركات الأكثر توجها للتوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام القادم (بنسبة 67%).

ومن بين أصحاب العمل الذين شاركوا في الاستبيان، أفاد 79% بأن شركاتهم قامت بتعيين موظفين جدد خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، كما صرح 48% منهم بأن شركاتهم قامت بتوظيف أشخاص جدد خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وفي هذا السياق، قال سهيل المصري، نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم: «تشير توقعات التوظيف في الكويت إلى استمرار تطور سوق العمل، حيث يخطط نحو 7 من كل 10 أصحاب العمل في الدولة للتوظيف خلال العام المقبل، بينما يخطط نحو الثلثين للتعيين خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، كما لاحظنا أيضا أن 41% من الشركات الكويتية التي تخطط للتوظيف خلال الأشهر الـ 3 المقبلة، تنوي التوظيف لأكثر من 5 أدوار وظيفية.

وفيما يتعلق بالمؤهلات الأكاديمية المطلوبة، يبحث عدد كبير من أصحاب العمل في الكويت عن شهادة بكالوريوس/ دراسات عليا في إدارة الأعمال (بنسبة 29%)، تليها شهادة بكالوريوس/ دراسات عليا في الهندسة (22%)، ومن ثم شهادة بكالوريوس/ دراسات عليا في التجارة (19%)، وشهادة بكالوريوس/ دراسات عليا في تكنولوجيا المعلومات (19%).