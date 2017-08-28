خبراء الاستثمار يدعون لاختيار مصادر أخبار دقيقة

مع مشهد الأخبار المتغير دائما، يجب على المطبوعات والصحافيين التكيف باستمرار مع هذا التغيير لتزويد القراء بتقارير إخبارية تتميز بأعلى مستويات الجودة عبر مختلف منصات النشر.

ويعد التحول الرقمي أبرز التغييرات المؤثرة في هذا القطاع، وقد نتج عنه طلب متزايد على صعيد التفاعل، والنقل المباشر والسريع للأحداث، وتعدد المصادر، والبساطة، وعوامل أخرى عديدة.

وبناء على ذلك فقد وجد الصحافيون الكثير من الفرص إلى جانب التحديات المهنية.

ويتعهد أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا) من ممتهني وخبراء المال والاستثمار بالالتزام بالميثاق الأخلاقي وميثاق المعايير المهنية للمعهد، ويستعرض التقرير آراء أعضاء المعهد فيما يتعلق بمصداقية المصادر كما يلي:

1- الأخبار المالية عالية الجودة تستحق دفع قيمتها

تعتبر جودة ودقة محتوى التقارير والأخبار الإعلامية مؤشر قياس الصحافة، إلا أن معايير التقييم قد تغيرت على مر الزمن بسبب عوامل مختلفة مثل التحول إلى الإعلام الرقمي.

وفي نظر ممتهني وخبراء المال والاستثمار فإن الصحافيين الذين يقدمون تقارير تتضمن حقائق مستندة إلى بحوث وأدلة مبنية على التجربة والاختبار يوفرون خدمة ذات جودة عالية ستكون محط الاهتمام وتستحق دفع قيمتها دائما.

2- خلفية الصحافيين المهنية لا تحدد المصداقية

رغم أن بعض الصحافيين لا يملكون خلفية مهنية راسخة في القطاع المالي، إلا أن ذلك لا يحول دون قدرتهم على صياغة وتفسير المعلومات وتقديم وجهات نظرهم بطريقة تحليلية.

ورغم أنه يعتقد في بعض الأحيان ضرورة امتلاك الصحافيين خلفية مهنية في القطاع المالي، لكن خبراء الاستثمار يشيرون إلى أن مثل هذه الخلفية المهنية لا تشكل معيارا لمصداقيتهم.

3- الصحافة المالية مصدر معلوماتي للمستثمرين

تماشيا مع أهداف أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين الرئيسية بمنح مصالح المستثمرين الأولوية دائما، فإنهم يعتبرون أن الغرض الأساسي للصحافة المالية هو إعلام المستثمرين بدقة عن أوضاع الأسواق.

وعلى الرغم من امكانية توفير المقالات لمعلومات مهمة عن أي دولة أو أسواق أو شركات، فإن الصحافيين والوسائل الإعلامية يلعبون دورا مهما في صياغة آراء جمهورهم فيما يتعلق بالاقتصاد والشركات والأسواق بصورة عامة، ما قد يؤدي إما إلى إعادة تأكيد ثقة/اعتقاد المستثمر أو إعادة صياغة الرؤى المالية والاستثمارية الراهنة.

4- المعايير المهنية الأخلاقية العالية أساسية

تواجه الصحافة المالية الكثير من المعضلات الأخلاقية في سائر أنحاء العالم، ومع ذلك هناك بعض التحديات المنتشرة في منطقة (مينا) منها المخاوف من احتمالات الخطأ في الاقتباس من المصادر نتيجة التقارير غير الدقيقة التي قد تؤثر على بعض الصحافيين والتي تدعو إلى الافراط في التفاؤل أو الإقلال من الأهمية حسب تقييمهم.

ويعتقد أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين أن الصحافيين بحاجة للتأكد من إلمامهم ببعض المفاهيم مثل التداول غير القانوني بالأسهم والتأكد من عدم تسهيلها بأي حال من الأحوال.

5- الإعلام الرسمي يحظى بثقة أكبر

في الوقت الذي يزداد تحول الوسائل الإعلامية نحو القنوات الرقمية، فإن ديموقراطية المعلومات ربما تقلص عدد قراء مصادر الأخبار الرئيسية وتستقطب الاهتمام بفرادى الصحافيين الذين يتسمون بآراء عالية ومتابعة واسعة.

ورغم هذا التوجه المتنامي يشير أعضاء معهد المحللين الماليين المعتمدين إلى أن وكالات الأنباء الرسمية ستحتفظ بمكانتها باعتبارها مصدرا رئيسيا لتدفق الأخبار.