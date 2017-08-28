وافقت البورصة امس، على طلب شركة إنوفست بإتمام 15 صفقة ذات طبيعة خاصة بإجمالي يصل إلى 61 مليون سهم، بسعر 150 فلسا للسهم الواحد، بقيمة إجمالية تتجاوز 9 ملايين دينار.

وبحسب البيانات الصادرة على الموقع الرسمي للبورصة، فإن أكبر الصفقات بـ 13.9 مليون سهم بقيمة 2.08 مليون دينار، تليها صفقة بـ 12.3 مليون سهم بقيمة 1.8 مليون دينار.

في المقابل، كانت أقل الصفقات ذات الطبيعة الخاصة التي وافقت عليها البورصة بـ 1.4 مليون سهم بقيمة 217.5 ألف دينار.وتتوزع ملكية شركة إنوفست بين بيت الاستثمار الخليجي والذي يمتلك بشكل غير مباشر النسبة الكبرى من أسهم الشركة البالغة 13.6%، ويوسف البدر بنسبة ملكية تبلغ 9.6%.

259 ألف دينار ربح لـ «الإنماء» من عملية مبادلة أسهم مع «جي إف إتش»

قالت شركة الإنماء العقارية، إنه تم تخصيص عدد 2.3 مليون سهم من أسهم مجموعة جي إف إتش المالية لصالحها، والناتجة عن المبادلة مع الأخيرة نظيرة ملكية «الإنماء» في مشروع بوابة المغرب.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن عملية المبادلة والتخصيص ستنتج عنها أرباح بقيمة 259 ألف دينار سيتم تسجيلها كربح خلال الربع الرابع من عام 2017.

كانت أرباح «الإنماء» تراجعت 32% في الربع الثاني المنتهي في 30 أبريل 2017، لتصل إلى 198 ألف دينار، مقابل أرباح بنحو 291 ألف دينار للربع المماثل من العام الماضي.

توزيعات «جي أف اتش» الاستثنائية بانتظار الموافقة الرسمية

اعلنت بورصة الكويت إعادة التداول في أسهم مجموعة جي إف إتش المالية «جي اف اتش» إعتبارا من أمس الأحد 27 أغسطس 2017.

وقالت مجموعة جي إف إتش المالية (GFH) إنها لم تحصل على أي موافقات نهائية من الجهات الرقابية والتنظيمية بخصوص توزيع الأرباح المستقبلية للمجموعة، والأرباح الاعتيادية للمساهمين.

وأوضحت المجموعة أن مجلس إدارتها ناقش خلال اجتماعه المنعقد يوم 13 أغسطس 2017، سياسة توزيع الأرباح المستقبلية، والأرباح غير الاعتيادية للمساهمين بشكل مبدئي.

وقالت المجموعة في البيان إن تلك المناقشة كانت بناء على النتائج المالية الجيدة للمجموعة في النصف الأول من العام، وذلك شريطة الحصول على التوجيهات والموافقات الرقابية في هذا الشأن.

ولفتت المجموعة إلى أنه سيتم الإفصاح عن عقد أي اجتماع استثنائي مزمع عقده لمجلس الإدارة في حال الحصول على موافقة الجهات الرقابية وإقرار أي توصية نهائية بهذا الشأن للمساهمين وإعلان نتائجه فورا.

وأعلنت «جي إف إتش» في وقت سابق عن تحقيق قفزة في صافي أرباحها خلال الربع الثاني من 2017، بنسبة 305% إلى 32 مليون دولار، مقارنة بما مقداره 7.9 ملايين دولار في العام السابق.