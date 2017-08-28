قالت الادارة المركزية للاحصاء ان القيمة التقديرية للناتج المحلي بالاسعار الثابتة بلغت 40.9 مليار دينار محققة نموا 3.5% خلال 2016 على اساس سنوي، في حين أظهرت البيانات الفعلية لعام 2015 نموا طفيفا قدره 0.6%.

جاء ذلك في التقرير الموجز للادارة حول اهم مؤشرات الحسابات القومية بالاسعار الجارية والثابتة لعامي (2016-2015).

وذكرت «الاحصاء» ان البيانات التقديرية والفعلية اشارت الى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال 2015 و2016 بفعل التراجع الكبير في اسعار النفط حيث بلغت نسبة التراجع 25.5% و2.8% على التوالي.

واشارت الى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي «حيث انعكس النمو في عدد السكان الكلي وتراجع القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي على نصيب الفرد من الناتج لعام 2016 حيث تراجع من 8132 دينارا في 2015 الى 7536 دينارا في 2016».

وذكرت«الاحصاء» ان البيانات المقدرة للناتج المحلي والانفاق عليه بالأسعار الثابتة افادت باستقرار نسبة مساهمة الإنفاق الاستهلاكي (الانفاق الحكومي وانفاق الاسر المعيشية وانفاق منتجي الخدمات غير الهادفة للربح) عند 49%، بينما تختلف نسبة هذه المشاركة وفق الأسعار الجارية نتيجة تراجع القيمة الاسمية للناتج خلال 2015 حيث شكلت 65.7% مقارنة بـ 71.2% في 2016.