كونا: قالت شركة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة إن الذهب أنهى تداولات الأسبوع الماضي عند مستوى 1294 دولارا للأونصة في بورصة (نيوميكس نيويورك) مرتفعا بواقع 6 دولارات عن سعر الافتتاح الأسبوعي.

وأضافت الشركة في تقريرها الأسبوعي الصادر أمس أن تداولات الذهب جاءت ضعيفة خلال الأسبوع الماضي وذلك لترقب المستثمرين أسعار الذهب وتحديد وجهته القادمة بعد اجتماع رؤساء اجتماع البنوك المركزية.

وتوقعت الشركة استمرار ارتفاع اونصة الذهب فوق مستوى 1300 دولار لكنها هبطت إلى 1276 دولارا للأونصة الواحدة خلال تداولاتها الأسبوع الماضي وذلك بسبب مخاوف قيام المجلس الفيدرالي من رفع أسعار الفائدة.

وبالنسبة للأسواق المحلية، قالت الشركة إن الأسواق تفاعلت مع حركة صعود الذهب في بداية الأسبوع إذ زادت عمليات الشراء العكسي من العملاء يوم الجمعة ليصل كيلو الذهب الخام الى مستوى 12.6ألف دينار بفارق 200 دينار عن اسعار بداية الأسبوع.