قال تقرير بنك الكويت الوطني انه كان هناك إحساس من عدم الراحة في الأسواق المالية الأسبوع الماضي بعد أن أفاد الرئيس دونالد ترامب بأنه «إذا كان علينا إغلاق الحكومة، فسنبني ذاك الجدار»، ما تسبب في تراجع الدولار والأسهم الأميركية فيما ارتفع الذهب فورا.

وأفادت دائرة الخزينة بأن السقف يجب أن يرفع في 29 سبتمبر، وإلا فستكون الحكومة غير قادرة على اقتراض المزيد من المال لدفع فواتيرها، بما فيها دفعات الدين.

ويمكن أن يضر ذلك بالتصنيف الائتماني لأميركا، مسببا اضطرابا ماليا.

وقد ارتفعت تكلفة الحماية من تعثر أميركا في السنوات الـ 5 المقبلة من خلال شراء أدوات مقايضة تعثر الائتمان من 20 نقطة أساس قبل شهر إلى حوالي 26 نقطة أساس.

وإضافة لذلك، قفز سعر الفائدة على سندات الخزينة الخميس الماضي، في أكبر قفزة له في يوم واحد منذ مارس، وكانت أسعار الفائدة على سندات الخزينة المستحقة في أكتوبر أعلى من تلك المستحقة في سبتمبر ونوفمبر.

وعلى صعيد التصنيفات، أفادت خدمات المستثمرين في وكالة موديز بأنها ستنظر في نزع التصنيف الأعلى لديها من أميركا في حال التعثر، وليس في حال تأخر الدفعات على التزامات غير الدين.

وأفادت موديز أيضا بان احتمالات ألا يرفع سقف الدين في وقته «منخفضة» بالرغم من مدى الخلاف مؤخرا حول تحقيق رفع الاقتراض.

ووفقا للتقرير، تراجعت مبيعات المساكن الجديدة في أميركا بنسبة 9.4% لتصل إلى 571 ألفا في يوليو، وهو التراجع الأكبر في حوالي سنة مع ارتفاع متوسط سعر المساكن الجديدة بنسبة 6.3% في يوليو عن سنة مضت ليصل إلى 313.7 ألف دولار.

وعلى عكس ذلك، تخطى نمو الأجور السنوي نسبة 2.5% بصعوبة.

وتراجعت ايضا المساكن المعاد بيعها إلى أدنى مستوى شهري لها هذه السنة، إذ تراجعت مبيعات المساكن القائمة على أساس شهري بنسبة 1.3% ليصل المعدل السنوي بعد التعديل الموسمي إلى 5.44 ملايين.

وكان معدل سعر المسكن القائم 258.3 ألف دولار، أي ارتفع بنسبة 6.2% عن سنة مضت، ليعكس بذلك عدم كفاية كميات العقارات.

وبدت أرقام مبيعات الربع الثالث أقل بكثير من معدل الربع الثاني، وأظهر أيضا العديد من تقارير الإسكان الأخرى المسار ذاته.

ويعتبر سوق الإسكان إجمالا جيدا في الغالب، ولكن المبيعات تراجعت هذا الصيف بسبب تراجع المعروض، مسببة ارتفاع الأسعار، وبالتالي أصبح بعض المشترين غير قادرين على الشراء، حتى مع خفض التوظيف الجيد لمعدل البطالة إلى أدنى مستوى له في 16 سنة عند 4.3%.

وتشير وتيرة المبيعات الضعيفة إلى أن الإسكان قد يبقى عبئا على النمو الاقتصادي في الربع الثالث.

بيانات متضاربة

أشار آخر بيانات التصنيع الأميركي إلى بداية ضعيفة للربع الثالث بالنسبة للمصنعين، إذ تراجع المؤشر قليلا من 53.3 إلى 52.5. وتأثر هذا القطاع بضعف الصادرات التي تراجعت للشهر الثاني على التوالي، بالرغم من أن التراجع الأخير للدولار قد يبدأ بتحسين الظروف خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وعزز مؤشر المركب الإجمالي الذي ارتفع في أغسطس إلى أعلى مستوى له في 27 شهرا بعض التفاؤل حيال الاقتصاد الأميركي، إذ ارتفع من 54.6 إلى 56.0، وهي القراءة الأقوى في 27 شهرا.

وقفز مؤشر الخدمات الأولى إلى أعلى مستوى له في 28 شهرا عند 56.9، ما يشكل حوالي 80% من النشاط الاقتصادي الأميركي.

مخاوف من يورو قوي

تراجعت الثقة الاقتصادية الألمانية في أغسطس للشهر الثالث على التوالي من 17.5 إلى 10 نقاط. وكانت العوامل الأساس خلف ذلك تراجع الصادرات، استمرار الفضائح في صناعة السيارات والقلق من أن قوة اليورو ستخفض آفاق الصادرات وتضغط على أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وتراجعت الصادرات الشهرية في يوليو بشكل غير متوقع بنسبة 2.8% بعد ارتفاعها لخمسة أشهر على التوالي.

الزخم الأوروبي يستمر

وحافظ اقتصاد منطقة اليورو على زخمه التوسعي في شهر أغسطس بقيادة ارتفاع قوي في الإنتاج التصنيعي، فيما ارتفع نشاط أعمال الخدمات بوتيرة أضعف.

فقد تجاوز أداء قطاع التصنيع التوقعات بتسجيله أفضل أداء في 6.5 سنوات مع ارتفاع كلا الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات أقوى، ولقيت المكونات الدعم من ارتفاع الصادرات بأسرع وتيرة لها منذ فبراير 2011. وارتفع مؤشر التصنيع الأولي بمقدار 0.8 نقطة ليصل إلى 57.4.

ومن ناحية أخرى، تراجع نشاط خدمات منطقة اليورو من 55.4 إلى 54.9، وهو الأضعف في 7 أشهر. وكان نمو قطاع الخدمات ضعيفا نوعا ما مؤخرا، ولكن أساسيات استمرار قوة النمو فيه في النصف الثاني من 2017 لازالت قائمة.

وحتى مع ارتفاع اليورو بنسبة 12% حتى الآن هذه السنة لا يبدو أنه أثر على التصنيع حتى الآن.

نمو ضعيف في الاقتصاد البريطاني

نما الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.3% في الربع الثاني من 2017 كما توقعت الأسواق. وسجلت قراءة الربع الثاني تحسنا عن نسبة النمو البالغة 0.2% المسجلة في الربع الأول، ولكن البيانات لازالت تشير إلى أن نمو الاقتصاد البريطاني هو الأبطأ بين اقتصادات الدول الصناعية السبع.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بنسبة 1.7% على أساس سنوي.

وأفاد صندوق النقد الدولي الشهر الماضي بأنه يتوقع ان ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.7% هذه السنة، مقارنة بالنسبة البالغة 2% التي تم توقعها في أبريل.

وبالنظر إلى مكونات الناتج المحلي الإجمالي، كان إنفاق المستهلك والصادرات واستثمار الشركات كلها مخيبة للآمال.

فقد تباطأ نمو إنفاق المستهلك في الأشهر الثلاثة من 0.4% إلى 0.1%، وهو الأسوأ منذ الربع الأخير من 2014 مع انخفاض الدخل الحقيقي للمواطنين البريطانيين بسبب ارتفاع التضخم.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن قطاع الخدمات نما بنسبة 0.5% في الربع الثاني مقارنة بالأشهر الـ 3 السابقة، وكان المحرك الرئيسي للنمو وكان هناك نمو قوي نسبيا في الإنفاق الحكومي.

وعلى صعيد الاستثمارات، لم تسجل استثمارات الشركات البريطانية أي نمو في الربع الثاني، إذ انه يمكن أن يكون عدم اليقين المرتبط بمفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والانتخابات العامة في يونيو قد أثرا على خطط الشركات في المدى الطويل.

وتبدو بيانات استثمار الشركات متماشية مع الاستطلاعات الأخيرة بأن الشركات تؤجل الاستثمار بانتظار انحسار سحابة عدم اليقين.

ولم تكن هناك إشارات لإعادة التوازن في الربع الثاني، مع عدم مساهمة استثمار الشركات وصافي التجارة في أي نمو اقتصادي.

قطاع التصنيع الياباني ينتعش في أغسطس

أشارت قراءات إنتاج المصانع اليابانية إلى أنه بالرغم من البيانات الضعيفة في يونيو ويوليو، تمكن النشاط التصنيعي من الانتعاش، إذ ارتفع مؤشر مديري الشراء الأولي للتصنيع في اليابان من 52.1 إلى 52.8. وأظهر التقرير ايضا أن قطاعات إنتاج المصانع والطلبات الجديدة والتوظيف نمت بوتيرة أسرع من الشهر السابق.

وعلق بول سميث، مدير في مؤسسة IHS Markit التي تقوم بالاستطلاع، على التقرير قائلا إن «ارتفاع الطلب المحلي والخارجي يستمر في دعم التوسع». ويوفر آخر البيانات دليلا إضافيا على صحة قطاع التصنيع الياباني.

هل يتمكن بنك اليابان من تحقيق التضخم المستهدف؟

تسارع النمو السعري بشكل معتدل في يوليو، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الوقود، فيما لم يشجع انخفاض نمو الأجور المستهلكين على زيادة إنفاقهم.

فقد ارتفعت أسعار المستهلك الوطنية الأساس في اليابان بنسبة 0.5% في يوليو على أساس سنوي، لتسجل بذلك الارتفاع الشهري السابع على التوالي، في إشارة إلى أن الاقتصاد يتقدم بثبات ولكن ببطء شديد نحو معدل التضخم الذي يستهدفه بنك اليابان والبالغ 2%. وارتفع التضخم الأساس في طوكيو بنسبة 0.2% في أغسطس ليبلغ 0.4% من سنة لأخرى.

وسيبقي عدم ارتفاع الأجور، حتى مع وجود معدل البطالة عند أدنى مستوى له منذ عقود، الضغوطات السعرية الضمنية محدودة في الاقتصاد.

وإضافة لذلك، أجل بنك اليابان توقيت بلوغ السعر المستهدف 6 مرات منذ بدء برنامجه الهائل للتحفيز في 2013. ويتوقع البنك أن يبلغ التضخم معدله المستهدف البالغ 2% في مارس 2020، قائلا إن تضييق سوق العمل والنمو الاقتصادي القوي سيرفعان الأسعار لاحقا. وبالإجمال، فإن سوق العمل ضيق وثقة قطاع الأعمال مرتفعة، ولكن نمو الأجور كان ضعيفا والجهود لرفع التضخم فشلت بالرغم من قيام بنك اليابان بتسهيل نقدي قوي لسنوات.

وتعارض غالبية عظمى من الشركات فكرة المزيد من التسهيل النقدي الجذري. وأظهرت البيانات التي جمعها استطلاع «رويترز» ان الشركات اليابانية تعتقد أن معدل التضخم الذي يستهدفه بنك اليابان إما سيستغرق أكثر من 3 سنوات لتحقيقه أو أنه هدف مستحيل. وأظهر الاستطلاع انه كان على الشركات أن تخفض الأسعار باستمرار من أجل بيع المزيد من السلع.

وكتب أحد مديري الشركات: «وفق الظروف الحالية حيث يتراجع الطلب الفعلي، فإن اعتماد سياسة نقدية شديدة التسهيل بما فيها أسعار فائدة سلبية لا ينتج آثارا إيجابية، بل على العكس يحقق آثارا جانبية».