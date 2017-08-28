شهدت أنشطة الاندماج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسجيل 192 صفقة خلال النصف الأول من 2017، بانخفاض بنسبة 23% مقارنة بـ 250 صفقة في النصف الأول من 2016، مع تراجع قيمة الصفقات المعلنة في نفس المنطقة بنسبة 17% إلى 31.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 38.9 مليار دولار في نفس الفترة من 2016.

ومن إجمالي الصفقات المسجلة في النصف الأول من 2017، كانت القيمة الكبرى من نصيب الصفقات الصادرة بواقع 19.6 مليار دولار من 61 صفقة.

وكانت الصفقات المحلية هي الأكثر نشاطا في النصف الأول من العام، حيث تم تسجيل 93 صفقة بقيمة 5 مليارات دولار، بينما سجلت أنشطة الاندماج والاستحواذ الواردة نحو 38 صفقة بقيمة 7.3 مليارات دولار.

وكشف أحدث تقرير لإرنست ويونغ EY حول أنشطة الاندماج والاستحواذ في المنطقة أن صفقة استحواذ شركة دبي لصناعات الطيران على مجموعة شركات «أواس» بقيمة 7.5 مليارات دولار أكبر صفقة تم الإعلان عنها خلال النصف الأول من عام 2017.

وقال رئيس خدمات استشارات الصفقات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى EY فل غاندير: «في النصف الأول من 2017، هيمنت صفقات الاستحواذ خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 61% من رأس المال، ما جعل من هذه المنطقة مصدرا صافيا لرأس المال. ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال الفترة المتبقية من العام، إذ لا يزال المستثمرون يرون أن هناك قيمة أكبر ومخاطر أقل في الأسواق خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».