أعلن بنك الخليج في 27 أغسطس عن أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 20 أغسطس – 24 أغسطس 2017.

وتشمل السحوبات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز خلال أيام العمل.

والفائزون هم: (الأحد 20 أغسطس): محمد حسن عبدالرحمن اسحاق، إلهام محمد رمضان عواد. (الاثنين 21 أغسطس): وداد عبدالنبي محمد الموسي، صبريه عبدالرزاق محسن. (الثلاثاء 22 أغسطس): جوني ميشيل سالم، محمد اسعد الزامل. (الأربعاء 23 أغسطس): اسيل عبدالصمد حداد الايوبي، حنان حمزة قمبر محمد. (الخميس 24 أغسطس): فاطمة جمعة الفهد، فيصل ظاهر العبيد.

يتضمن برنامج سحوبات الدانة المجدولة لعام 2017 سحوبات يومية خلال أيام العمل على جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار.

ويجري السحب ربع السنوي الثالث في 28 سبتمبر على جائزة 500 الف دينار. أما موعد السحب الرابع والأخير فهو في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، مباشرة عبر تحول المبالغ من أي حساب محلي، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

كما يوفر حساب الدانة أيضا العديد من الخدمات المتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» التي تمكن عملاء الدانة من احتساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.

هذا الحساب متاح للكويتيين وغير الكويتيين المقيمين في الكويت.

يحتاج العملاء إلى حد أدنى للرصيد 200 دينار لفتح الحساب شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائيا للدخول في سحوبات الدانة المقبلة.

وفي حال انخفض الرصيد إلى ما دون مبلغ 200 دينار في أي وقت، يتم خصم مبلغ 2 دينار من الحساب على أساس شهري لحين استيفاء الحد الأدنى للرصيد.

أما بالنسبة للعملاء الذين يفتحون حساب الدانة أو يودعون مبالغ أكثر في الحساب، فيدخلون السحوبات اليومية في غضون يومين.