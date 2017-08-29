تشمل العروض خصماً مميزاً من نسب أرباح «بيتك» للمعاملات الائتمانية على خمس سنوات





يقدم بيت التمويل الكويتي «بيتك» عروضا تسويقية مميزة بمناسبة موسم العودة للمدارس على مختلف أنواع السيارات الجديدة والسيارات التجارية، وعروضا خاصة لمنتج التأجير التمويلي، بالإضافة الى عروض متنوعة على القوارب والمعدات البحرية والدراجات وذلك ضمن سعي «بيتك» الدائم لتقديم افضل المزايا والخصومات لعملائه على مدار العام، وفي العديد من المناسبات ضمن مهرجانات تسويقية تساعد في توفير احتياجات العملاء بأحسن المزايا والاسعار.

وتشمل عروض «بيتك» على السيارات الجديدة خصما مميزا من نسب أرباح «بيتك» للمعاملات الائتمانية على خمس سنوات، وذلك على السيارات الجديدة من مختلف العلامات التجارية مثل تويوتا - شفروليه وكاديلاك - هوندا - كيا - مرسيدس بنز - فورد - هيونداي وعلى السيارات المستعملة من العديد من وكالات السيارت.

اما الحملات التسويقية 0% أرباح فانها تغطي فترات ائتمانية مختلفة تتراوح بين 3 و 5 سنوات، وتشمل سيارات - نيسان - بي ام دبليو - رانج روفر - ديسكفري - ميني كوبر - أكيورا - جي ام سي يوكن - جي ام سي سييرا - جي ام سي تيرين - جي ام سي اكاديا، ولشريحة السيدات مزايا خاصة على سيارات جاكوار ومازيراتي.

وتتراوح الخصومات والعروض على السيارات التجاريـــــة والقــــوارب والمعدات البحرية والقوارب والدراجات: بين صفر ارباح و 10% خصما وتشمل خمسة انواع من علامات تجارية متميزة هى الاولى والاكثر طلبا في هذا المجال.

ويقدم «بيتك» أجرة شهرية مميزة على التأجير التمويلي لمجموعة متنوعة من السيارات ابرزها شيفروليه تاهو - بي ام دبليو- رانج روفر وديسكفري- ميني كوبر- جاكوار بالاضافة الى الموديلات الجديدة من سيارات نيسان.