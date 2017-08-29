الرشيد: الآن يمكن لـ «الكويتية» الوصول إلى مواقع بعيدة وتوفير جميع أنواع الراحة والرفاهية





استقبلت الخطوط الجوية الكويتية على أرض مطار الكويت الدولي طائرتها العاشرة والتي اطلق عليها اسم «قاروه» نسبة الى احدى جزر الكويت مساء السبت الماضي، وبذلك ينتهي تسلم جميع طائرات الصفقة المبرمة مع شركة بوينغ من طراز B777-300ER من هذه الفئة ذات البدن العريض وعددها 10 طائرات.

وكان في استقبال الطائرة رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية سامي الرشيد والرئيس التنفيذي للكويتية إبراهيم الخزام وعدد من مسؤولي الشركة.



وقال سامي الرشيد: نبارك للشعب الكويتي انضمام طائرة «قاروه» الجديدة وهي اخر طائرة من اسطول طائرات الكويتية فئة بوينغ المنضمة حديثا، فهذا النوع من الطائرات يمكن الكويتية من الوصول الى مواقع بعيدة حيث انها احدى أفضل الطائرات وأكثرها تطورا وتلائم إلى حد كبير احتياجات الكويتية ورؤيتها المستقبلية بالإضافة إلى تصميمها الداخلي الجميل.

وذكر الرشيد ان الطائرة تشتمل على 4 درجات، تبدأ من درجة الرويال والتي تعتبر مقاعدها على هيئة «كابينة» مستقلة وتتميز بالفخامة والخصوصية الكاملة للراكب، ثم تأتي بعد ذلك درجة رجال الأعمال، ثم الدرجة السياحية A (PREMIUM) والتي تشمل مقاعد مريحة وشاشات عرض واضحة، ثم الدرجة الاقتصادية والمعروفة بالدرجة السياحية بمواصفات قريبة من السياحية A، وهي موزعة بشكل مدروس ومنظم مما سمح للكويتية بزيادة سعة المقاعد على جميع طائراتها والذي جعلها تمتاز بأكبر سعة مقاعد، كما ان هذه الطائرة تحتوي على خدمة الاتصال بشبكة الانترنت والهاتف على متن الطائرة، ما يجعل الراكب يحصل على جميع أنواع الراحة والرفاهية والتواصل على كافة درجات الطائرة، وقد تقدم الرشيد بتوجيه الشكر والعرفان إلى جميع العاملين في الشركة على جهودهم التي تكللت بتحقيق بما وصفه بالإنجاز.

وأكد الرشيد ان الكويتية تربط الكويت بالعالم بعدد كبير من الوجهات الدولية وستتوسع في الخطة التشغيلية من خلال زيادة عدد الوجهات مستقبلا، وسنرى هذا التوسع الفعلي والملحوظ في الخطوط والتشغيل بعد اكتمال أسطول الشركة مع وصول طائرات a350 وa320-neo في عام 2022 بحسب الخطة الاستراتيجية للكويتية.

واشار الرشيد الى ان مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية يسعى قدما في طريق إعادة أمجاد الطائر الازرق لخدمة الشعب الكويتي والمقيمين على أرض البلاد في المقام الأول وذلك بتقديم خدمة سفر مميزة على اسطول الكويتية.

يذكر ان رقم الرحلة للطائرة الجديدة بوينغ ٧٧٧ (قاروه) التي وصلت مساء يوم السبت هو ku1954 ويعود هذا التاريخ الى العام الذي تم فيه تأسيس الخطوط الجوية الكويتية وقد تم اختيار هذا الرقم تأكيدا لاستمرار الكويتية منذ انشائها بتطوير خدماتها وتحديث اسطولها والذي انتهت إحدى مراحله الهامة بتسلم الطائرة العاشرة والأخيرة من نوع بوينغ ٧٧٧ لتنضم لمجموعة الطائرات الحديثة المستلمة خلال الفترة السابقة.