الباكر: أتطلع قدماً إلى العمل جنباً إلى جنب مع أعضاء المجلس من أجل المحافظة على حقوق المسافرين





سيتولى الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، رئاسة مجلس المحافظين في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) اعتبارا من شهر يونيو لعام 2018.



وستبدأ فترة رئاسة الباكر لمجلس المحافظين بانتهاء أعمال الجمعية العمومية السنوية للاتحاد الدولي للنقل الجوي، التي ستعقد في مدينة سيدني في أستراليا في شهر يونيو لعام 2018، حيث سيخلف الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية السنغافورية والرئيس الحالي لمجلس المحافظين غو تشون فونغ. وستمتد فترة رئاسة الباكر لمدة عام واحد كامل.

وقال الباكر: «أتشرف بانتخابي رئيسا لمجلس المحافظين لاياتا من قبل الأعضاء في وقت يواجه فيه قطاع الطيران العديد من التحديات عالميا على مختلف الصعد.



ويسعدني تمثيل وقيادة هذا المجلس ويسرني أن أحظى بهذه الفرصة لقيادة قطاع الطيران الذي يلعب دورا حيويا في الاقتصاد العالمي، وأتطلع قدما الى العمل جنبا الى جنب مع أعضاء المجلس من أجل المحافظة على حقوق المسافرين، والعمل على تعزيز تدابير السلامة الجوية، والتأكيد على حق الجميع في حرية السفر والطيران».

وتمثل أياتا 275 شركة طيران تشكل 83% من الحركة الجوية عالميا. ويعد انتخاب الباكر لتولي هذا المنصب المرموق اعترافا صريحا بالدور المهم الذي يقوم به سعادته في تطوير قطاع متغير وعالي التنافسية.

ويعد الباكر واحدا من أكثر الشخصيات المرموقة في قطاع الطيران العالمي، حيث عمل على تطوير الناقلة القطرية من شركة طيران اقليمية الى شركة طيران كبرى وعالمية خلال 20 عاما فقط.



وأصبحت الخطوط الجوية القطرية واحدة من أفضل شركات الطيران في العالم تحت قيادة الباكر، حيث ان مستوى الخدمات التي تقدمها متاحة فقط من قبل شركات طيران قليلة في العالم.

وصوت المسافرون على الخطوط الجوية القطرية للفوز بجائزة أفضل خطوط طيران في العالم من سكاي تراكس لأربع مرات، حيث تلقي هذه الجوائز الضوء على القيمة والأمن والأمان والابتكار وجودة الخدمات التي تقدمها القطرية للمسافرين.

وأطلقت الخطوط الجوية القطرية مقاعد كيوسويت للمسافرين على متن درجة رجال الأعمال في وقت سابق من العام الحالي.

وتقدم مقاعد كيو سويت لأول مرة أسرة مزدوجة في مقصورة درجة رجال الأعمال، بالاضافة الى فواصل الخصوصية التي يمكن تحريكها لتمكن المسافرين في المقاعد المتجاورة من تكوين غرفهم الخاصة.

وعلاوة على ذلك، تعطي الشاشات المتحركة الفرصة لزملاء العمل والأصدقاء والعائلات الذين يقومون بحجز المقاعد الأربعة في المنتصف لتحويل المساحة المخصصة لهم في مقصورة درجة رجال الأعمال الى جناح خاص يمكنهم من العمل والتواصل وتناول الطعام معا.



وتقدم هذه الخصائص الجديدة والمبتكرة في كيو سويت أفضل تجربة سفر يمكن تخصيصها حسب رغبات المسافرين على متن درجة رجال الأعمال.

وتعد الخطوط الجوية القطرية، الناقلة الوطنية لدولة قطر والرائدة في تقديم أحدث الخدمات في قطاع الطيران، واحدة من أسرع شركات الطيران نموا وتشغل واحدا من أحدث أساطيل الطائرات في العالم.



وستقوم الخطوط الجوية القطرية باضافة العديد من الوجهات خلال عامي 2017 و2018، بما في ذلك أبيدجان في ساحل العاج وأكرا في غانا وكانبيرا في أستراليا وشيانغ ماي ويو تاباو في تايلند وشيتاغونغ في بنغلاديش ومومباسا في كينيا وغيرها الكثير.