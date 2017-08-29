السعيد: نعتزم إطلاق رحلات جديدة إلى مدن خليجية أخرى خلال الأسابيع المقبلة

زينل: التعاون يسهم في تعزيز حركة السياحة والتجارة بين الكويت والبحرين

الرشيد: الناقلة حرصت على تقديم أسعار خاصة للطلبة الدارسين سواء في البحرين أو الكويت

المنامة ـ عبدالرحمن خالد

أعلنت الخطوط الجوية الوطنية، أحدث شركة طيران كويتية، افتتاح رحلاتها المباشرة الى مملكة البحرين عبر تسيير 7 رحلات أسبوعية إلى العاصمة المنامة بواقع رحلة يوميا من والى مطار الكويت الدولي.



وفي معرض تعليقه على إطلاق أحدث وجهات الخطوط الوطنية قال نائب رئيس مجلس الإدارة، رياض السعيد: «يسعدنا افتتاح الخط الجديد الى مملكة البحرين من خلال إطلاق رحلات يومية بأقل الأسعار، وتعد البحرين المحطة الخليجية الأولى للشركة منذ انطلاق التشغيل التجاري لها في يوليو الماضي بتسيير رحلات إلى ثلاث وجهات هي تبيليسي وباكو وسراييفو».



وأضاف السعيد ان تسيير 7 رحلات أسبوعية من وإلى البحرين والكويت يسهم في تشجيع السياحة بين البلدين الشقيقين بشكل مختلف، علاوة على أنه يعمل على تعزيز الطاقة التشغيلية للشركة، لاسيما بعد تسلم «الوطنية» للطائرة الثانية من ايرباص طراز A 320 الشهر الماضي.



ولفت الى ان الشركة تعتزم إطلاق رحلات جديدة إلى مدن خليجية أخرى خلال الأسابيع المقبلة.



من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بشركة مطار البحرين أيمن زينل، الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل مطار البحرين الدولي، عن سعادته بمناسبة بدء تسيير رحلات الخطوط الوطنية وعودتها الى السوق الإقليمية، وهو ما يأذن ببداية عهد جديد من التعاون المثمر بين الخطوط الوطنية وشركة مطار البحرين، كما يسهم في تعزيز حركة السياحة والتجارة بين الكويت الشقيقة ومملكة البحرين، مؤكدا استعداد شركة مطار البحرين على تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للخطوط الوطنية كخطوط جديدة تنضم إلى خطوط الطيران المشغلة في مطار البحرين، حيث ستوفر رحلاتها المزيد من الراحة والخيارات الملائمة للمسافرين.



وقامت مديرة إدارة الثقافة والفنون في هيئة البحرين للثقافة الشيخة هلا بنت محمد آل خليفة بإلقاء كلمة ترحيبية بالخطوط الوطنية، وأوضحت مدى العلاقة الوطيدة بين الدولتين وعبرت عن مدى سعادتها بالمشاركة بالحدث لتدشين أول رحلة للخطوط الوطنية لمطار مملكة البحرين.



وأيضا، شاركت مديرة العلاقات العامة في مركز الشيخ ابراهيم آل خليفة الثقافي ايزميرالدا قباني بالترحيب بوفد الخطوط الوطنية القادم من الكويت الى مطار البحرين وبينت أن مركز ابراهيم الثقافي يسعد بلقاء زواره من الكويت في أجواء تاريخية مميزة ومفيدة.



وقدمت الخطوط الوطنية أثناء رحلتها الأولى المتجهة إلى البحرين مفاجآت للركاب على متن هذه الرحلة وبعدما حطت طائرتها من طراز ايرباص A320 رحالها في مطار البحرين الدولي على متنها نخبة من المسؤولين في الطيران المدني وعدد من أعضاء مجلس ادارة الخطوط الوطنية وإدارتها العليا ومديري القطاعات، بالاضافة لحضور وسائل الاعلام المحلية والبحرينية وكوكبة من المدونين في مواقع التواصل الاجتماعي.



وقامت إدارة مطار البحرين الدولي باستقبال رائع برشاشات المياه لطائرة الخطوط الوطنية عند وصولها أرض المطار.



من جهتها، قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في الخطوط الوطنية، لنا الرشيد، ان الشركة رصدت مفاجآت عديدة للركاب البحرينيين والكويتيين خلال زياراتهم للبلدين على متن رحلاتنا تقديرا لركاب الخطوط الوطنية.



وأشارت الرشيد الى ان «الوطنية» حرصت على تقديم أسعار خاصة للطلبة الدارسين سواء في البحرين أو الكويت حرصا من الشركة على دعم طلابنا الكويتيين والبحرينيين.



وتتخذ الخطوط الوطنية من مطار الكويت الدولي مركزا لعملياتها التجارية وتؤمن في الوقت الحالي الربط المباشر مع ٥ وجهات هي تبيليسي وسراييفو وباكو والنجف وأخيرا البحرين من خلال طائرتين ايرباص، وتمضي «الوطنية» قدما في افتتاح العديد من الخطوط الجديدة خلال المرحلة المقبلة بالتزامن مع تسلمها للطائرات المتعاقد عليه.