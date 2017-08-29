طارق عرابي

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة نفائس القابضة والتي عقدت صباح امس بنسبة حضور بلغت 95.62% على تخفيض رأسمال الشركة بقيمة 22.1 مليون دينار، وذلك لعدم الحاجة إليه، حيث بلغت نسبة التخفيض 68.8%.



وفي الوقت نفسه، وافقت العمومية على تعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي للشركة والذي حدد رأس المال الجديد بـ 10 ملايين دينار، بعد أن كان رأسمال الشركة السابق هو 32.1 مليون دينار.



وأرجع نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ فيصل فهد الصباح سبب تخفيض رأس المال إلى عدم حاجة الشركة إليه، خاصة بعد أن قامت مؤخرا ببيع كامل حصتها في (المجموعة التعليمية القابضة) بقيمة 24.1 مليون دينار.