الاجتماع ركز على أهمية الاستفادة من الحلقات الاجتماعية والمجموعات المماثلة

نظمت شركة صناعات الغانم، إحدى كبرى الشركات الخاصة في المنطقة، الاجتماع الثالث للشبكة الخاصة بموظفات الشركة (شبكة موظفات صناعات الغانم).

وقد تم إطلاق هذه الشبكة بهدف تمكين الموظفات من التواصل مع زميلاتهن، وتعزيز أسمائهن في الشركة، بالإضافة إلى تسويق فرص التطور الوظيفي في إدارات وشركات صناعات الغانم المختلفة.

وقد انعقد الاجتماع الثالث لشبكة موظفات صناعات الغانم يوم الخميس الموافق 24 أغسطس 2017 في جراند سينما في برج الحمراء.

وقد أدارت الحوار في هذا الاجتماع الملازم كولونيل ميلودي ميتشيل، التي تملك أكثر من 17 عاما من الخبرة في القوات الجوية الأميركية.

وتم تكليفها مؤخرا بالعمل بالسفارة الأميركية في الكويت، حيث بدأت منصبها منسق مبيعات عسكرية أجنبية لمكتب التعاون العسكري في الكويت، كما تشغل ميلودي منصب الرئيسة الإقليمية لمجموعة لين إن (Lean In).

وتهدف المجموعة الى تمكين المرأة، حيث تجتمع دوريا لتتعلم عضواتها وتشجع بعضها بعضا وتنمو معا كمجموعة دعم.

وتملك كل دولة فرعا خاصا بها من مجموعة لين إن، يعمل على تنظيم وخلق عدة دوائر مع مزيج متنوع من الأعضاء.

وضمن مجموعة لين إن، تلعب ميلودي دورا في تعزيز وزيادة الوعي حول المساواة بين الجنسين، بعد أن أنشأت أول فرع للمجموعة في الكويت.

وقد ركز الاجتماع الثالث لشبكة موظفات صناعات الغانم على أهمية الاستفادة من الحلقات الاجتماعية والمجموعات المماثلة لشبكة موظفات الشركة، لتقديم المساعدة والدعم على المستوى المهني عامة وتعزيز فرص النمو في الشركة على وجه الخصوص.

واختتم الاجتماع بنقاش تضمن طرح الحضور لأفكارهن حول القيادة، وأمنياتهن، وأهم المواقف في حياتهن العملية.

وفي تعليقه على الاجتماع، قال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لدى شركة صناعات الغانم جورج لامبروس: «هذا الاجتماع هو الثالث منذ إطلاق شبكة موظفات صناعات الغانم العام الماضي، حيث اننا ملتزمون التزاما ثابتا نحو تمكين النساء العاملات في الشركة.



ونقدر قوة الشبكات الجماعية التي تسمح للموظفات بالتعبير عن آرائهن واقتراحاتهن بشأن الأمور التي يعتبرنها مهمة لنموهن الوظيفي».

وقالت ميتشيل: «تعرفت على صناعات الغانم العام الماضي خلال مؤتمر (المرأة في عالم المؤسسات) الذي تناول التنوع بين الجنسين في مكان العمل، حيث حظيت بشرف التحدث في المؤتمر وتعريف الحضور على مجموعة لين إن، التي يسعدني أن أكون جزءا منها، لنشر ثقافة تمكين المرأة، حيث تلعب النساء دائما أدوارا قيادية مهمة في أسرهن وجماعاتهن وفي المجتمع المدني ككل.



ومن خلال التعاون بين مجموعة متنوعة من القيادات النسائية، يمكننا تمكين الجيل القادم من القيادات النسائية للوصول إلى أعلى مستويات النجاح».

وضعت صناعات الغانم موضوع تنوع القوى العاملة على رأس أولوياتها، وعملت على مختلف الواجهات لمعالجة التحديات المتعلقة بتوظيف النساء وترغيبهن بالبقاء.



وقد قدمت الشركة مؤخرا سياسات مطورة لإجازة الأمومة، تتضمن تمديد الإجازة لتصل إلى 90 يوما مدفوعة الأجر.

كما شاركت صناعات الغانم في تنظيم مؤتمر «المرأة في عالم المؤسسات» والذي شارك فيه متحدثون محليون وعالميون، إلى جانب الرئيس التنفيذي لشركة «صناعات الغانم» عمر قتيبة الغانم، الذي ركز في حديثه على التزام الشركة نحو الكفاءات النسائية.