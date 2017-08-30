بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتقدم بنك الخليج بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، والى الحكومة الكويتية الرشيدة والشعب الكويتي الكريم.



وطبقا للارشادات المعتمدة من اتحاد مصارف الكويت، يعلن بنك الخليج عن اغلاق الفرع الرئيسي وجميع الأفرع الأخرى ابتداء من الخميس الموافق 31 أغسطس يونيو وحتى يوم الاثنين الموافق 4 سبتمبر 2017.



هذا ويستأنف البنك نشاطه وفقا لساعات العمل المعتـــــادة اعتبـــارا من يــوم الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر 2017.



وسيواصل البنك خدمة عملائه على مدار الساعة خلال العطلة عن طريق مركز خدمة العملاء التابع له على الرقم 1805805.



علاوة على ذلك، ستعمل أجهزة الصراف الآلي التفاعلية التابعة لبنك الخليج خلال العطلة من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3:30 عصرا في الفروع التالية: الجابرية، العدان، الفحيحيل وجنوب السرة.



وبامكان العملاء أيضا استخدام الموقع الالكتروني لبنك الخليج www.e-gulfbank.com، للحصول على المزيد من المعلومات حول أحدث منتجات وخدمات البنك.



الى جانب ذلك، يستطيع العملاء أيضا اجراء معاملاتهم المصرفية من خلال تطبيق الخدمة المصرفية عبر الهاتف النقال أو من خلال متابعة قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به.